Calzados Legarreta o cómo Alfredo da vida a Santutxu desde la zapatería que sus padres abrieron hace casi 50 años

Silvia Andrés Sábado, 15 de febrero 2025, 19:06

En las últimas semanas hemos conocido el cierre de varios comercios de Bilbao, algunos con mucha solera y otros con menos trayectoria. Aunque afortunadamente también hay aperturas, la difícil situación del pequeño comercio nos ha hecho preguntarnos cómo resisten todavía aquellos que, a pesar de todo los avatares, siguen al pie del cañón después de muchos años. Un buen ejemplo de ello es Calzados Legarreta, la mítica zapatería que lleva casi medio siglo en el número 13 de la calle Santutxu y cuyo escaparate es ya todo una seña de identidad del barrio. «Me han preguntado muchas veces cuál es el secreto. Y la verdad es que no sé si lo hay, pero si tuviera que decantarme por algo, diría que la clave es la constancia, como en todos los ámbitos de la vida», explica Alfredo, bilbaíno, «muy de Santutxu», de 57 años y actual propietario.

Esa constancia, explica, pasa por superar los momentos difíciles que invariablemente llegan en cualquier negocio. Y Alfredo lo sabe muy bien, ya que lleva desde el año 2000 al frente del negocio que abrieron sus padres allá por el año 1978, aunque ya empezó a trabajar en Calzados Legarreta mucho antes, en 1990. «Llevo aquí casi 35 años y claro que hay altibajos. Hemos pasado circunstancias de todo tipo, desde la crisis hasta la pandemia y se viven algunos momentos complicados. Y no solo en el plano económico, también en el existencial. Al final, el secreto es no rendirse, seguir hacia adelante a pesar de todo. No hay otro truco», asegura.

Ampliar Mireya López

Sin duda, Alfredo ha puesto también mucha pasión en una profesión que le gustó desde el principio. «Cuando era joven, venía mucho a la zapatería cuando salía del colegio. Era muy habitual en aquella época que desde pequeño echaras un cable en el negocio familiar y trastearas un poco. Recuerdo perfectamente el momento en el que vendí mis primeros zapatos, tenía solo 15 años y se me ha quedado como una instantánea grabada en la memoria», explica. Alfredo continuó estudiando, pero en su fuero interno supo que allí, entre botas, zapatillas, sandalias y zapatos, estaba su futuro. «Siempre lo tuve claro, simplemente me gustaba. Fue una elección completamente personal y no me he arrepentido nunca», confiesa.

Ampliar Mireya López

«Tienes que ser cercano y sincero»

Sin duda, la fidelidad de la clientela de Calzados Legarreta ha sido una de las claves no solo para persistir sino también para aportar una gran satisfacción personal a Alfredo en el trabajo del día a día. «Es muy bonito ver cómo ahora vienen también hijos y hasta nietos de los primeros clientes que tuvimos. Este barrio es como un pueblo, vivir aquí tiene mucho encanto. Aunque también viene gente nueva, no solo de Santutxu, sino también de todo Bilbao. Ahora hay mucha más movilidad». Por eso no es extraño que a muchos de sus clientes, después de tanto tiempo, los considere parte de su familia. Lo mismo ocurre con los propios trabajadores de la zapatería, que siempre ha conservado durante muchos años: «Cuando se han ido es porque ya les tocaba jubilarse».

Hoy Alfredo saca el negocio adelante gracias también a la dedicación de su mujer, Nines, y de otras dos empleadas. «Vivimos aquí al lado y es un barrio muy agradable, conocemos a la clientela. Ya saben que estamos aquí para todo. Nos piden zapatos para alguna boda o comunión, nos cuentan cómo están... también hacemos un poco de psicólogos», apunta Nines, que lleva ya 29 años trabajando «feliz» en Legarreta. Alfredo es consciente de que para continuar en la brecha también es importante dar una «atención y orientación al cliente profesional, sincera, y, sobre todo, muy cercana». Y, por supuesto, ofrecer productos de calidad, de marcas como Fluchos, Callaghan, Geox, Panama Jack, Stonefly... Con propuestas muy variadas, tanto para señora como para caballero, incluidas las zapatillas de estar por casa. «Como no podía ser de otra forma, nos hemos ido adaptando a los tiempos. En los últimos años, ha cambiado mucho el estilo del calzado. Ahora se llevan las suelas más ligeras y las líneas deportivas; un calzado confortable que te pueda servir para todo el día. El zapato de vestir prácticamente ha desaparecido», recalca.

Ampliar Mireya López

Después de casi 35 años tras el mostrador como segunda generación de este negocio familiar, Afredo sabe que es muy complicado que Calzados Legarreta tenga un relevo generacional. Está pasando en muchos comercios de toda la vida, que se ven obligados a cerrar la persiana porque sus hijos u otros familiares no quieren -o no pueden- seguir con el negocio. No obstante, para Alfredo eso es un alivio. «Prefiero que mis hijas sigan otro camino. La cosa está muy complicada y creo que se va a complicar todavía bastante más. No me gustaría que tuvieran que sufrir los avatares que se viven cuando tienes un pequeño comercio. Hay que estar mucho encima y todos los meses sufres por las ventas. Quiero que se ganen la vida con una profesión más tranquila y cómoda para ellas», concluye.

