'Calma Chechu', los muebles favoritos de las hermanas Pombo y Maribel Verdú llegan a Bilbao.

Virginia Melchor Martes, 4 de febrero 2025, 18:59

Los muebles de 'Calma Chechu' parece que han encontrado su sitio en Bilbao. La firma madrileña de mobiliario artesano, capitaneada por la emprendedora argentina Cecilia Mallardi, recaló hace un año en la villa durante un fin de semana con motivo de su décimo aniversario. El 'pop up' se celebró en el Hotel Miró, frente al Guggenheim, y fue un éxito. «Un auténtico 'boom'. Vinieron muchos fans de la marca, pero también muchísima gente que no nos conocía. Además de convertirse en clientes, algunos incluso nos han visitado en nuestro 'showroom' de Madrid», cuenta la diseñadora. Una gran acogida que le ha impulsado para regresar desde este viernes y hasta el domingo con un nuevo market en el Miró donde presentará «muchas novedades». «Quiero poner cara a nuestra clientela, estar más cerca. Y prometo que se van a sorprender, porque traemos muchas cosas nuevas», adelanta.

POP UP DE 'CALMA CHECHU' Cuándo Este viernes, sábado y domingo.

Horario Viernes y sábado: de 11.00 a 20.00 horas. Domingo de 11.00 a 15.00 horas.

Dónde En el Hotel Miró, en el número 77 de la calle Alameda Mazarredo, frente al Guggenheim. El hotel no admite mascotas.

Cecilia ya ha llenado la furgoneta de las nuevas propuestas de la firma. La más especial para ella es la colección 'Calmita', que es la versión infantil de sus famosos muebles y accesorios, diseñada específicamente para niños. «Traemos a Bilbao la famosa butaca Laia, mesitas, sillas retro, juguetes realizados con textiles reciclados... Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que presento esta línea de manera oficial». Tampoco faltarán algunos de los muebles de 'Calma Chechu' que decoran las casas que las hermanas Pombo se han construido en Galizano, en Cantabria. «Hemos replicado los taburetes que María Pombo ha puesto en la cocina; y el set de sillas y mesa de jardín que nos encargaron Marta y Lucía». Pero la cosa no queda ahí, porque la lista de novedades es extensa: «Los asistentes van a ver nuestros clásicos renovados, algunos diseños nuevos, almohadones, cojines, velas de la firma española Ephimero, lámparas que hemos traído de París...». La mayoría de sus muebles se podrán adquirir por encargo, ya que tiene que fabricarlos, y además los personaliza al gusto del cliente.

Su firma de mobiliario artesano tiene un estilo propio, refleja su esencia y su forma de ver el mundo. Lleva 11 años al frente de este proyecto y no olvida que fue en Bilbao donde lo presentó por primera vez. «Un amigo tenía la tienda The Extreme Collection, en Marqués del Puerto, y me propuso hacer una 'pop up' en la planta baja. Yo tenía un entusiasmo terrible, pero estaba arrancando. Me faltaba hasta el cartel, me lo hicieron unos amigos», recuerda. En Bilbao sintió que «'Calma Chechu' podía, que estaba arropada». «El primer día no bajó nadie a vernos. El segundo nos visitó más gente; y el tercer día se llenó, vendimos muchísimo, no me lo podía creer. Se me quedó grabada esa sensación. Y cuando siento tristeza, muchas veces recuerdo aquel día en Bilbao», cuenta. Por eso, este viernes regresa a la villa para reencontrarse con su clientela bilbaína. «Me muero de ganas, aunque reconozco que estoy nerviosa, porque el año pasado pusieron el listón muy alto. Ojalá nos acompañen y podamos volver el año que viene». Su cita de este fin de semana marca el inicio de una gira que les va a llevar por otras ciudades.

Aunadas por un cuidado diseño y su fabricación artesanal, triunfan, sobre todo, sus sillas. La butaca Laia con distintos estampados acapara muchos 'likes' en Instagram, donde su firma supera los 89.000 seguidores, porque 'Calma Chechu' en vez de clientes tiene fans. Entre ellos, además de las hermanas Pombo, figuran rostros conocidos como los actores Paco León y Maribel Verdú o las chefs Cristina Oria y Samantha Vallejo-Nágera. «Me da mucho corte dar nombres, pero sí siento que mi clientela es especial. Valoran los buenos acabados, lo hecho a mano, una vuelta a lo esencial. La gente se ha cansado de la gran producción, de lo de usar y tirar, quiere piezas de por vida y únicas», asegura esta emprendedora, que distribuye sus creaciones en Europa y Norteamérica. Aunque su mayor ilusión era transformar su firma en una empresa familiar, algo que ya está consiguiendo. Hoy cuenta con una nave a las afueras de Madrid de 500 metros cuadrados, un 'showroom' en Tetuán de 180 y una sólida estructura empresarial -con siete empleados y la colaboración de siete talleres artesanos-, en la que le apoya su marido, Alejandro Allocco, y sus hijas: Violeta, en la parte de marketing digital; y Morena, que está empezando a aconsejar sobre cómo optimizar costes de producción y organización general de la empresa.

Pasión por la decoración

Cecilia no olvida aquellos viajes en bicicleta de su niñez en los que acompañaba a su abuelo, que era carpintero, a casa de sus clientes en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en Argentina. «Me llevaba con él. 'Ya has traído a tu ayudante', le decían. Yo le echaba una mano con las herramientas. También me encantaba ordenar su taller, que era chiquitito, súper lindo», recuerda. Lleva su pasión por los muebles y la decoración en las venas, en su ADN, pero no fue consciente de ello hasta que convirtió esta inclinación natural en su oficio y estilo de vida. Hace 23 años dejó su país junto a su marido y sus dos hijas para empezar de nuevo en España. «Eran muy pequeñas, una tenía seis meses y la otra, tres años. Siempre digo que ese fue el gran emprendimiento de mi vida, todo lo demás ha sido más fácil. Nos llevó mucho tiempo arrancar aquí, empezamos muy muy despacio», reconoce.

Ampliar Cecilia Mallardi posa junto a su marido, Alejandro Allocco, socio también de 'Calma Chechu'.

Se mudaron a Marbella porque a su marido, que es joyero, le salió una oportunidad laboral. Entonces Cecilia, que estudió Arte Dramático en Buenos Aires y fue actriz en su país, tuvo que explorar un nuevo camino profesional. «Lo tenía complicado, porque una de mis hijas era muy chiquitita, pero empecé a dar clases de teatro a niños», cuenta. Hasta que un día, por casualidad, los muebles volvieron a su vida. «La madre de uno de mis alumnos me comentó si conocía a alguien para trabajar en la nave industrial de un inglés que importaba muebles. '¿Por qué no lo haces tú?', me dijo mi marido. Fui a la entrevista y me contrató», recuerda. Y entonces esta emprendedora entusiasta descubrió su don para vender: «Un día vendí 400 sillones a un hotel, el dueño no podía creérselo. Después de aquella oportunidad, nos trasladamos a vivir a Madrid».

En la capital le salió un nuevo proyecto de muebles. «Me asocié con unos amigos de Marbella, pero llegó la crisis de 2008 y arrasó todo», recuerda. Pese a ello, volvió a intentar un tercer negocio con socios antes de lanzarse en solitario. «Había llegado el momento de apostar. Dejé la interpretación aparcada y me centré en los muebles». Ya la conocían en el sector, se había labrado un nombre, y sintió que era el momento de crear algo propio. Así nació 'Calma Chechu'. «En Argentina a las Cecilias se nos llama Chechu. Y este es el mantra que me repito cuando tengo estrés. Eso sí, estos días, antes del evento en Bilbao, estaré más Chechu que en calma», ríe.

