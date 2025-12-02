Busco dependienta para Vanesa, que se recupera de un derrame cerebral

Hoy quiero dedicar estas líneas a Vanesa Santos y que su historia sirva para que, entre todos, podamos echarle una mano. Este lunes, al despertarme ... y mirar Instagram, vi que esta comerciante tan querida del Casco Viejo anunciaba en el perfil de su tienda, Ah!, que esta semana cerrará por las mañanas porque está buscando dependienta.

A Vanesa la he entrevistado varias veces, porque su característica boutique, llena de artesanía local, moda con personalidad e ilustraciones que cuentan cosas, encaja con el alma de Bizkaia Dmoda. Y también hemos charlado cada vez que, en carnavales o en Halloween, se le ocurría convertir su escaparate en un decorado de película o impulsaba iniciativas originales para poner en valor el comercio local.

Ampliar Vanesa, como una auténtica 'rockstar' en los carnavales de 2023.

A principios de este año, noté su ausencia en Instagram, donde siempre posaba divertida con la ropa de la tienda, daba ideas de regalo a sus clientes y mostraba las últimas novedades con esa cercanía adorable que la caracteriza. Sus más de 13.000 'AH!mIGuis', como llama a sus incondicionales en esta red social, empezamos a preocuparnos al ver que algo pasaba. En enero, sufrió un derrame cerebral provocado por una malformación vascular llamada 'nidus': una maraña de arterias que llevaba ahí desde que nació, en silencio, sin dar señales.

Para aquel reportaje, me citó en su tienda y luego fuimos a charlar a una cafetería. La acompañaba su madre, que vive en Galicia pero sigue a su lado incondicionalmente durante su recuperación. Por aquel entonces, Vanesa sufría bastantes dolores y también tenía afectada la visión y la memoria reciente.

Ampliar

Esta emprendedora de 47 años me contó que su sueño era bailar el 8 de septiembre en la romería de Darbo, su pueblo, Cangas do Morrazo. «Le he pedido a mi primo que me grabe los pasos y me mande unos zapatos para ir probando, y a mi fisio, Susana, que tenemos que ir ensayando. Ahora estoy a base de mostos, como los críos, pero en cuanto termine de bailar, me pediré un Godello para celebrarlo», me confesó.

Ampliar Vanesa posa con familiares y amigos en una edición anterior de la romería de su pueblo.

Pero no pudo cumplir su ilusión. Un par de días antes, mientras ensayaba, sufrió una crisis focal, un tipo de ataque epiléptico, y tuvo que pasar una noche ingresada en el hospital. Hace un par de meses le escribí para ver cómo evolucionaba, y me contó que se sentía «un poco bajita de ánimo», porque había tenido más episodios de este tipo.

Este lunes, al ver que buscaba dependienta, la llamé para ver si necesitaba algo. «Estoy un poco agobiada, la verdad. Se ha ido la dependienta que tenía, porque le han llamado de unas oposiciones que aprobó hace tiempo», me contó. Vanesa sigue de baja y su pareja, el ilustrador Charlee Mito, tiene su trabajo y solo puede ayudar en la tienda por las tardes. Por eso busca una dependienta con experiencia y muchas ganas para trabajar en su preciosa boutique, que abrió en 2006 con una ilusión enorme y «un finiquito de 600 euros como patrimonio» después de dejar Galicia, su tierra, por amor.

Ampliar

Vanesa sigue yendo cada semana a rehabilitación al Hospital de Basurto y continúa con apoyo psicológico en un centro privado de Deusto. «Esta semana voy al tribunal para solicitar la discapacidad. Los médicos me dicen que tengo que tomarme las cosas con calma y no estresarme… que ya sabes que eso, para una autónoma, está chupado», bromea.

Muchos comerciantes se han volcado con ella y enseguida han compartido el anuncio en sus propios perfiles de Instagram. Si quieres trabajar en su tienda, o conoces a alguien a quien le pueda interesar, aquí tienes su email: info@ahmoda.com para enviar el currículum. «Me agobia mucho, porque estamos en plena campaña navideña; ojalá tenga ya dependienta para la vuelta del puente», confiesa angustiada.

Vanesa no pudo bailar en la romería de su pueblo, pero tiene otro sueño y entre todos podemos ayudarle a hacerlo realidad. El próximo 3 de marzo de 2026 cumplirá 20 años al frente de su bonita tienda, que durante todo este tiempo ha aportado energía, buen rollo y creatividad desde el número 18 de Carnicería Vieja. «Me encantaría poder celebrarlo con todas las personas que me están ayudando tanto y que me dan fuerzas para seguir adelante», desea con toda su ilusión. Ahora que ya estamos pensando en los regalos navideños, quizá podamos aprovechar para pasarnos por allí y encontrar ese detalle especial que va mucho más allá de lo material. Se lo merece.