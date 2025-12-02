El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vanesa Santos abrió hace casi 20 años la tienda Ah! del Casco Viejo.

Busco dependienta para Vanesa, que se recupera de un derrame cerebral

Esta comerciante de 47 años, que abrió su tienda Ah! hace casi dos décadas en el Casco Viejo, sigue de baja y necesita ayuda para afrontar la campaña navideña

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

Hoy quiero dedicar estas líneas a Vanesa Santos y que su historia sirva para que, entre todos, podamos echarle una mano. Este lunes, al despertarme ... y mirar Instagram, vi que esta comerciante tan querida del Casco Viejo anunciaba en el perfil de su tienda, Ah!, que esta semana cerrará por las mañanas porque está buscando dependienta.

