Bimani, la firma favorita de las invitadas, abre tienda en Bilbao.

En plena oleada de cierres comerciales, Bimani apuesta por Bilbao para abrir su primera tienda en Euskadi. La firma española de moda femenina desembarcará después ... del verano en el número 31 de la calle Rodríguez Arias, en el local que durante la última década ocupó la marca francesa IKKS. Bimani, capitaneada por Laura Corsini y convertida en una de las favoritas entre las invitadas a bodas y eventos, aterrizó en Bilbao en abril del año pasado con un córner en El Corte Inglés. Pronto, sus seguidoras -las 'Bimanis', como la propia diseñadora las llama cariñosamente- también podrán hacerse con sus característicos looks, «coloridos y que no se arrugan», en este nuevo espacio propio.

Trece años después de su fundación, la marca vive un momento de plena expansión. A la reciente apertura de Casa Bimani, en la calle Barquillo de Madrid, se sumará próximamente el nuevo local de Rodríguez Arias. Además, la firma cuenta con otras cinco tiendas propias -en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza- y presencia en siete corners de El Corte Inglés: Bilbao, Murcia, Valencia, A Coruña y tres centros madrileños (Goya, Pozuelo y Sanchinarro). Después del verano, Bimani también desembarcará en el centro comercial L'illa Diagonal de Barcelona.

La historia de Bimani es un caso de éxito inesperado. Su creadora, Laura Corsini, creó la firma «de manera improvisada y sin financiación» en el verano del 2012. Tenía 22 años, acababa de licenciarse en Administración y Dirección de Empresas y se preparaba para ingresar en la escuela Marangoni de París para estudiar Diseño de Moda. Su intención no era fundar una marca, sino encontrar prendas sencillas para sí misma. En un viaje a a Shangai, mientras paseaba por el mercado de la seda, se cruzó con el tejido que le llevó a lanzar su empresa. «Di con una tela maravillosa que no se arrugaba y decidí diseñar una blusa básica con la mujer que la vendía», recuerda. Aquella prenda que no requería plancha triunfó en su entorno, así que encargó a esta modista 27 camisas de diferentes tallas y colores, que vendió rápidamente entre familiares y amigos en su casa de Comillas, donde veranea.

Casi sin darse cuenta, su hobby se convirtió en su trabajo. Del salón de casa pasó a un pequeño showroom y comenzó a confeccionar ropa en talleres españoles. Fabricados en crepé georgette -un tejido que no necesita planchado-, sus diseños lisos y fluidos están disponibles en una extensa paleta de colores que se renueva cada temporada. Otro de los sellos de identidad de Bimani es el 'twist', un corte que permite llevar el escote indistintamente por delante o en la espalda, lo que da mucho juego a los estilismos y los hace más versátiles. Esta marca atemporal, clásica y alejada de extravagancias ha conquistado a Sofía Palazuelo, Paula Echevarría, Vicky Martín Berrocal, Ana Boyer e Isabel Preysler, así como a modelos, actrices e incluso políticas como Irene Montero o Isabel Díaz Ayuso. La última en sumarse ha sido la influencer Marta Pombo, que eligió un conjunto de Bimani -blusa palabra de honor en tono beige y falda fluida de gasa con capas asimétricas- para el bautizo de sus mellizas, Candela y María, celebrado el pasado sábado en Suesa (Cantabria).

En su nueva boutique bilbaína podrán encontrarse las prendas sencillas y elegantes de Bimani, pensadas para crear looks versátiles tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Laura Corsini apuesta por cortes clásicos y huye de los excesos que a menudo inundan la moda. «Menos es más» es el mantra que aplica tanto a sus diseños como a su forma de vestir. El 90 % de la producción se realiza en España, en su mayoría en talleres madrileños; el resto se distribuye entre Asia, Turquía y Portugal.

La compañía cuenta con una plantilla de unas noventa personas, incluyendo el personal de tienda, y cerró el último ejercicio con una facturación de 11 millones de euros y un margen bruto del 64%. Para este año, prevé alcanzar los 13 millones en ventas y un resultado bruto de explotación de 2,2 millones. Hasta mayo, el canal online concentraba el 51% de la facturación.