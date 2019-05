¿Vas al Bilbao BBK Live? Toma nota, así será este año el look del perfecto festivalero Las diseñadoras Inti Núñez y Erica Oubiña han ideado cuatro prendas sostenibles para una colección cápsula que ha lanzado por primera vez este festival de música bilbaíno MARÍA CALVO Sábado, 25 mayo 2019, 00:18

¡Que levante la mano quien no tenga marcado en rojo en el calendario los días 12,13 y 14 de julio! Si ya tienes en tu poder ese preciado tesoro que son las entradas para el Bilbao BBK Live, tan solo necesitas contener tus ganas unas semanas más e ir pensando en esos modelitos festivaleros que podrás lucir a los pies de Kobetamendi. En Coachella, por ejemplo, cada año se revive el mismo empacho de flores, flecos y botas cowboy, lucidos por modelos e 'influencers' que parecen estar sumidas en un continuo día de la marmota. Al otro lado del charco y haciendo gala de ese estilo norteño que caracteriza a los vizcaínos, los looks se vuelven más sobrios, sport y estilosos, acercándose a aquellos que se pueden ver en otros festivales internacionales como Glastonbury, en Reino Unido. Este año, la organización del Bilbao BBK Live se ha propuesto ayudarnos en la ardua tarea de elegir el look perfecto lanzando una colección cápsula de prendas muy especiales que harán las delicias del festivalero experto en lidiar entre escenarios.

En su afán constante por la evolución de este espectáculo, que paraliza la villa durante tres intensos días, la organización sumó fuerzas con BIAAF (Bilbao International Arts & Fashion), una plataforma referente de apoyo al diseño de moda internacional, e invitó por primera vez a diseñadores emergentes de las escuelas más vanguardistas del mundo para que lanzaran sus propuestas más creativas. Una decisión nada sencilla, ya que competían proyectos de las mejores escuelas de Japón, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Barcelona o Bilbao. Finalmente, el galardón se quedó en casa. Inti Núñez y Erica Oubiña, graduadas en la escuela de moda ESDEEMGA de Vigo, fueron las elegidas por un jurado experto, debido a su 'corresponsabilidad' y respeto al medio ambiente.

Esto se plasma en una selección de prendas de carácter sostenible, elaboradas con fibras recicladas, algodón orgánico y tinturas al agua, así como técnicas de patronaje y estampación que minimizan la generación de residuos en la fase de producción. Sus diseños son un viaje a los años 90 a través del color, los estampados, los materiales y las siluetas. Desde su marca, Ïk.Studio, las jóvenes gallegas ahondan en esa conexión invisible e inherente entre moda y música para lanzar unas prendas que combinan la estética deportiva y urbana con altas dosis de diseño, creatividad e innovación.

Este año, en el kit del perfecto festivalero no pueden faltar algunas de las cuatro prendas que podrás adquirir de forma exclusiva en la web de Bilbao BBK Live hasta agotar existencias, ya que se trata de una edición limitada. Entre los básicos, figura una de las piezas que no pueden faltar en esas noches de música donde la comodidad es básica para bailar, saltar y correr de un lado a otro de Kobetamendi para no perderte ningún concierto. En este caso, las camisas no son una opción, ya que se arrugan, no transpiran y puedes correr el riesgo de caer en el 'efecto Camacho', nada deseado para esos momentos 'hands up' que se dan en cualquier concierto que se precie. Por eso, este dúo creativo ha pensado en ti diseñando la camiseta estampada con la que conseguirás el uniforme todoterreno del verano. Es de algodón orgánico y tiene un precio de 25 euros.

Como buenas chicas del norte, Inti y Erica saben lo que significa que te sorprenda una tromba de agua en pleno julio estival. Hay quienes creen que llevando huevos a las monjas clarisas se van a librar de las lluvias indeseadas. Otras, como las diseñadoras de Ïk.Studio, prefieren ser más prácticas y han pensado en salvaguardar la integridad del festivalero ideando dos prendas a prueba de tormentas: un chubasquero y un poncho en versión XL, tal y como proclaman las directrices de pasarela para esta temporada. La primera es una cazadora larga, impermeable y transpirable que haría las delicias del mismísimo Liam Gallagher. Tiene capucha, cremallera transversal y un estampado colorista, vitalista y de lo más especial. El poncho, por su parte, sigue estos mismos patrones, prescindiendo de capucha e incorporando unas mangas murciélago y una cremallera oblicua frontal. Ambas, tienen un precio de 100 euros.

¿Qué hay de los accesorios? En otro alarde de practicidad, estas creativas piensan que olvidar las típicas mochilas de tela que se fruncen con cuerdas y apostar por las tendencias es la mejor opción para atraer todas las miradas del festival sin renunciar al estilo propio. Por eso, han tomado como referencia las nuevas bandoleras que triunfan en 'street-style' y las han trasladado a su vertiente más deportiva, utilizando tejidos en doble tricot con efecto neopreno, en colores caqui y verde militar. Además, son resistentes al agua, por aquello del sirirmiri. Su precio es de 20 euros y promete ser una buena inversión para estos tres días 'non-stop' de música y diversión.