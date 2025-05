La bilbaína y el madrileño que lo dejaron todo para abrir una panadería de barrio en el centro de Bilbao

Silvia Andrés Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:06 Comenta Compartir

Carlos y Silvia son una pareja de jóvenes treintañeros que justo hace un año dejaron su vida en Madrid para dedicarse de lleno a lo ... que realmente les apasionaba: el pan. «Yo soy madrileño y Silvia bilbaína y como a mí me encanta esta ciudad, me pareció una buena idea emprender aquí el negocio», explica Carlos. Justo solo un mes antes de la apertura, en junio del año pasado, hicieron las maletas y se mudaron a Bilbao. El nuevo proyecto supuso un giro radical en su trayectoria vital, aunque las ganas de cambio habían empezado mucho antes. «Soy psicólogo y estuve trabajando en cárceles y en un psiquiátrico, pero cuando estudiaba la carrera me regalaron un libro sobre el arte de hacer pan y me aficioné a este mundo. Tanto que después de la pandemia dejé el campo de la psicología y estuve trabajando en varias panaderías en Madrid», explica Carlos.

Ampliar Yvonne Iturgaiz Su pasión también arrastró, en el buen sentido de la palabra, a Silvia, que se dedicaba a la fotografía. «Vinimos con las ideas muy claras. Queríamos montar la panadería a la que nos gustaría ir y que no encontrábamos», apunta Carlos. Lo que querían ofrecer era sencillo pero muy valioso: buenos precios, buen producto, panes de harinas ecológicas y de masa madre y bollería variada. Y de esta forma nació Kiskali, una panadería «de barrio» ubicada en el número 10 de la calle Pérez Galdós. «Estamos a punto de cumplir un año y no podemos estar más felices. Ahora mismo somos ya siete personas trabajando y en la zona nos han acogido muy bien, muchos clientes ya son como de la familia», cuenta Carlos. Ampliar Yvonne Iturgaiz Y precisamente, ese era uno de sus objetivos principales. «Era lo que buscábamos. No pretendemos nada del otro mundo ni hacernos millonarios, solo queremos ofrecer buen pan a la gente y estar presentes en sus vidas, ser parte de su día a día. Nos encanta que pasen cosas tan bonitas como que a veces vienen a Kiskali el abuelo, el hijo y el nieto. Eso es lo que realmente nos llena», explica Carlos. El secreto para atraer a familias enteras, además del trato, es la gran variedad de productos que ofrecen, todos elaborados en el propio local. Y es que la propuesta de Kiskali de panes ecológicos y de masa de madre va desde lo más básico, como barras y txapatas, hasta el pan 100% integral, de centeno, de avena o semillas, de espelta 100% integral y el brioche o la broa. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiskali (@kiskali_okindegia) Reservas por WhatsApp En Kiskali también ofrecen originales opciones de bollería, como cookies veganas con aceite de oliva y café, bollos de canela al estilo sueco, hojaldre, trenzas de cardamomo, bizcocho de ricotta de almendras y cafés de especialidad tostado por los madrileños Hola Coffee. «Tenemos una filosofía clara, queremos que la gente del barrio tenga a su alcance productos sanos, bien horneados. Los panes, por ejemplo, están bien fermentados y no tienen aditivos, son fáciles de masticar y de digerir, así que sientan muy bien. Y las hogazas, por ejemplo, pueden durar hasta una semana», detalla Carlos. Esa durabilidad facilita mucho la vida a las personas que no tienen tiempo para pasar a diario a por el pan por sus compromisos laborales y familiares. «Siempre tienen la opción de congelar y sacar cada día lo que necesiten», sugiere. Ampliar Yvonne Iturgaiz Para facilitar aún más la vida de sus clientes, que son desde jóvenes hasta jubilados, en Kiskali también tienen un sistema de reservas a través de WhatsApp. «De este modo tan sencillo, la gente puede hacernos un pedido y decirnos cuándo podrá pasar a por él. Es nuestro pequeño granito de arena para que todo el mundo pueda conciliar y organizarse lo mejor posible», explica Carlos. Y los clientes se lo agradecen y mucho. «Silvia y yo estamos encantados. Tenemos la suerte de haber podido poner en marcha nuestro propio negocio en unos tiempos muy complicados. Bilbao es una ciudad muy acogedora y amable. Aquí vivimos más tranquilos y relajados que en Madrid, disfrutamos de una vida sencilla con nuestras mascotas y estamos orgullosos de haber formado una pequeña familia tanto con el resto de trabajadores de Kiskali como con los vecinos del barrio».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión