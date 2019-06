Mucho más que bikinis: 6 looks que vimos en Ibiza y se llevarán en verano Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza acaba de poner el broche de oro a su tercera edición, donde grandes nombres de la escena actual han presentado sus colecciones 'Resort' BIZKAIA DMODA Martes, 4 junio 2019, 17:29

Ibiza es sinónimo de verano, playa y vacaciones, pero también es sinónimo de moda, de estilo 'ad-lib' y de vestidos llenos de magia. Por eso, desde hace tres temporadas, la isla pitiusa ha sido la elegida para albergar una de las pasarelas más refrescantes del circuito nacional. Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza ha cerrado su tercera edición consolidándose como «el gran espacio dedicado a las colecciones 'Resort' en el mundo», tal y como ha especificado la directora del evento, Charo Izquierdo. Las colecciones 'Resort', también conocidas como 'Crucero', son mucho más que bikinis y bañadores. En este tipo de pasarelas se presentan propuestas específicas para los días de verano, desde moda baño, hasta prendas para dar paseos en la playa, looks perfectos para vacaciones o trajes de noche para veladas especiales de la temporada estival. En esta cita, concretamente, se han presentado las creaciones Crucero 2020 de grandes nombres de la moda española como Alvarno, Andres Sarda, Juanjo Oliva, Roberto Diz y The 2nd Skin Co, y el holandés David Laport. «Seis colecciones llenas de magia y color, reflejo de la energía que transmite la isla de Ibiza», recalca Izquierdo.

Esta edición se ha celebrado en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel Ibiza-The Club, centro neurálgico y escenario de la vida de la isla, en un nuevo escenario al que han asistido rostros conocidos del panorama social como Pixie Lott, Pelayo Díaz, Andy McDougall, Raquel Sánchez Silva, Elena Tablada, Josie, Almudena Fernández, Cristina Tosio o Adriana Abenia, entre otros. A continuación, desgranamos las propuestas más interesantes a tener en cuenta para los próximos meses, gracias a unos looks relajados y de esencia mediterránea que podrás ver al completo en nuestra galería de imágenes.

Los bañadores marineros de Andres Sarda

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

Es una de las firmas de lencería y moda baño más prestigiosas de nuestro país y, en esta ocasión, ha apostado por unas propuestas inspiradas en el verano ibicenco, dividiendo el pase en tres fases. Para el día, los looks marineros han sido la máxima a seguir, gracias a texturas como el crochet y colores como el azul marino, blanco y crudo. Para la noche, la fiesta de la isla ha impregnado unos diseños de formas osadas y divertidas, accesorios en latón dorado y relojes. Por último, se ha querido rendir homenaje a la elegancia del color negro, gracias a tejidos como el tul, los flecos o los 'paillettes'.

Los vestidos estructurados de The 2nd Skin Co.

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

El dúo creativo formado por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo apuestan por la explosión de color en propuestas tipo 'cocktail'. Estas se materializan en minivestidos estructurados, diseños fluidos en gazar y refrescantes dos piezas que juegan con los volúmenes, los estampados florales y las tonalidades de un solo color que hablan de los atardeceres de verano.

El verano de calcetines y tonos flúor de Roberto Diz

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

El diseñador se ha convertido en uno de los favoritos de las invitadas de nuestro país y aparece por primera vez sobre la pasarela ibicenca con unas divertidas propuestas que se alejan de la arquitectónica sobriedad que le caracteriza. De este modo, huye del elegante negro y apuesta por tonos ácidos y flúor inspirados en las tribus urbanas ibicencas. Todo ello, sin dejar de lado sus icónicos drapeados y hombros estructurados. Además, llaman la atención unas joyas XL y a todo color y la combinación de medias flúor con sandalias. La intención del diseñador es formar parte de la experiencia personal de la mujer que vive y disfruta de Ibiza.

Los vestidos blancos de Juanjo Oliva

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

«Timeless, sustainability and contemporary state of mind» son los tres conceptos que definen la firma de Juanjo Oliva, pero también su propuesta Resort 2020 para su primera participación en esta pasarela. Tal como explica el diseñador «hay mucho de Ibiza en su inspiración». Entre sus propuestas, que se rigen por la sostenibilidad, destacan piezas elaboradas con tejidos conseguidos a través del reciclaje de botellas de plástico y unos vestidos fluidos, con movimiento al caminar, que no pueden faltar en cualquier armario estival que se precie, y menos, si viajas a la isla blanca por antonomasia.

Los 'minishorts' con blusas románticas de Alvarno

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

El dúo internacional formado por Arnaud Maillard y Álvaro Castejón fue el encargado de cerrar esta edición tan especial. Los diseñadores han presentado unas propuestas juveniles, inspiradas en la música y dirigidas a las nuevas nómadas que siguen las tendencias sin prejuicios. Las pinceladas militares se mezclan con los tonos empolvados y dan lugar a piezas como parkas, vestidos vaporosos y unos shorts mínimos que se contrarrestan con blusas románticas, fluidas y cuajadas de detalles como volantes o bordados de 'paillettes'.

Los vestidos de tul de David Laport

Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza

El diseñador holandés conjuga pasado y presente en su colección Resort, inspirada en los árboles más antiguos del mundo que retrató la fotógrafa estadounidense Beth Moon. Entre sus propuestas ultrafemeninas y orgánicas destacan unos vestidos con estructuras y siluetas tan imponentes como delicadas, en tonos malvas, platas, rojos y cítricos.