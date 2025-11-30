De bailarina en Perú a 'bartender' en Bilbao: Paola reinventa la coctelería en su nuevo bar del Casco Viejo

Cuando Paola llegó a Bilbao hace cuatro años, no buscaba abrir un negocio ni reinventar la coctelería local; simplemente quería empezar de nuevo. La pandemia ... la había retenido en Perú y, al salir, eligió Bilbao casi por intuición: «Es una ciudad que tiene de todo: cultura, naturaleza, playa y una hostelería que me llamó mucho la atención». Lo que empezó como una etapa de transición terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera inesperada, que ha transitado en compañía de su pareja, Brian, y su perrita Gala. «No podíamos dejarla allí, se nos rompía el corazón», recuerda. En Perú, esta joven de 29 años era bailarina en conciertos y siempre había estado vinculada al arte y al espectáculo. Sin embargo, cuando llegó a Bilbao, su primer trabajo fue detrás de una barra y después en un bar que preparaba cócteles. «Me enamoré. La coctelería también es arte, es cocina líquida. Yo siempre digo que sigo bailando, pero ahora con sabores, texturas y técnicas», explica.

Desde ese momento, Paola comenzó un proceso autodidacta intenso: formación, cursos, vídeos, largas noches de pruebas y una inversión personal en destilados para practicar en casa, además de formarse en la escuela Edari. Su empeño y talento le permitieron crear numerosos cócteles y trabajar en bares de referencia y hoteles de cinco estrellas, además de recibir reconocimientos como el «Premio EL CORREO Talento Gastro 2025 a la Mejor Coctelería». Hace prácticamente un año abrió su primera coctelería, Kaia, en Portugalete, y fue un éxito inmediato. «La gente agradecía un sitio donde tomar una copa bien hecha y en un ambiente tranquilo», señala Paola. La afluencia de clientes, incluidos muchos visitantes desde Bilbao, fue determinante para abrir el segundo local, que inauguró hace apenas un mes en el número 2 de la calle La Merced, en el Casco Viejo.

El nombre del nuevo local, Supay, hace referencia al dios andino del inframundo y a la tradición de la Diablada, elementos que Paola ha incorporado a una estética que combina cultura peruana y sensibilidad local. Supay se define como una coctelería en la que cada propuesta cuenta una historia. La carta incluye 17 cócteles creados por Paola, donde conviven elementos peruanos con referencias vascas. Entre ellos destacan Órale Causa, que mezcla cítricos mexicanos con alma peruana; Fresh Smoked, que evoca la sierra con mezcal y jengibre; Pink Jungle, un viaje a la selva con notas florales y frutales; y Dark Picchu, que reinventa Machu Picchu en clave oscura y picante. Entre los premiados figuran The Champion, ganador del Concurso de Coctelería de Bizkaia, y el Long Drink Tunquii Agave, que fusiona tradición peruana y creatividad. «Somos la primera coctelería de fusión de Bizkaia», recalca.

La confianza del cliente juega un papel fundamental en el concepto: «Muchos vienen y me dicen 'hazme lo que tú quieras'. Eso nos confirma que estamos haciendo un buen trabajo». Abrir en pleno Casco Viejo no fue sencillo: el público está acostumbrado al poteo tradicional y a la barra de pintxos, pero el establecimiento ha logrado un hueco propio. «Yo les animo a que entren a probar y seguro que repiten. Nos pasa mucho que prueban y luego regresan con más amigos», explica Paola. Comparada con la de Portugalete, la propuesta de Bilbao incorpora un aspecto gastronómico más desarrollado. Con una cocina amplia y un horno a la brasa, Supay ofrece parrillas de carne y mar, además de platos pensados para compartir, como ostra acevichada, empanada peruana, concha parmesana, anticucho de panceta, causa de centollo o ceviche Supay. Para la definición del proyecto culinario, Paola cuenta con el chef peruano con estrella Michelin Gabriel Maúán, que ha diseñado una carta que acompaña al cóctel sin restarle protagonismo. «Los domingos también son un día especial, porque mezclamos tradición local y creatividad, con un vermut con espuma de naranja y vainilla y las clásicas gildas», detalla.

Detrás del desarrollo visual y de la identidad gráfica del negocio está Brian, su pareja, diseñador y publicista, que también asesora en el local preguntando a cada cliente sus gustos para que Paola pueda crear el cóctel ideal. Ambos gestionan el proyecto como una extensión de su vida personal. Incluso Gala, su perrita, da nombre a la empresa y forma parte del espíritu pet-friendly de ambos locales. «Emigrar es duro, y cuando llegamos aquí ella nos ayudó mucho, nos obligaba a salir y a pasear», recuerda. Paola reconoce que su recorrido no ha sido sencillo, pero asegura que la recompensa está en cada cliente que vuelve: «Son muchas horas de trabajo, estudio y pruebas, pero poder dedicarme a lo que me gusta es una dicha y un orgullo. En Perú no pude, pero siempre digo que todo pasa por algo».