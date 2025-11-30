El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paola reinventa la coctelería en su nuevo bar del Casco Viejo. Yvonne Iturgaiz

De bailarina en Perú a 'bartender' en Bilbao: Paola reinventa la coctelería en su nuevo bar del Casco Viejo

La joven peruana, de 29 años, abrió hace un mes su segunda coctelería, Supay, en la calle La Merced tras triunfar con Kaia en Portugalete

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Cuando Paola llegó a Bilbao hace cuatro años, no buscaba abrir un negocio ni reinventar la coctelería local; simplemente quería empezar de nuevo. La pandemia ... la había retenido en Perú y, al salir, eligió Bilbao casi por intuición: «Es una ciudad que tiene de todo: cultura, naturaleza, playa y una hostelería que me llamó mucho la atención». Lo que empezó como una etapa de transición terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera inesperada, que ha transitado en compañía de su pareja, Brian, y su perrita Gala. «No podíamos dejarla allí, se nos rompía el corazón», recuerda. En Perú, esta joven de 29 años era bailarina en conciertos y siempre había estado vinculada al arte y al espectáculo. Sin embargo, cuando llegó a Bilbao, su primer trabajo fue detrás de una barra y después en un bar que preparaba cócteles. «Me enamoré. La coctelería también es arte, es cocina líquida. Yo siempre digo que sigo bailando, pero ahora con sabores, texturas y técnicas», explica.

