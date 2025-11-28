Andrés, el joven chef que conquista Bilbao con su nuevo local de tartas de queso y vino

Andrés Quiroga empezó a elaborar sus primeros postres con 12 años. «Me gustaba hacer tartas fondant y cupcakes en casa. Muy a la americana», ríe. ... Este emprendedor gallego de 26 años, apasionado de la repostería, se colgó el delantal en plena adolescencia, siguiendo los pasos de su abuela paterna, que le transmitió su pasión por la cocina. «Tuvo un bar en nuestro pueblo, Burela, en Lugo, donde hacía platos tradicionales gallegos que encantaban a la gente. Yo tenía la suerte de que me cocinase los sábados», recuerda con nostalgia. De aquella semilla ha brotado su primer proyecto propio: Morriña D'gozo, un céntrico local que condensa sus raíces gallegas, su formación culinaria y su cariño por Bilbao. Allí se pueden degustar sus tartas de queso hechas a mano y acompañadas… ¡de vinos! «Cada tarta marida con un vino específico que realza cada bocado», asegura.

Ampliar Mireya López

Su vocación culinaria y las ganas de seguir aprendiendo le llevaron, al cumplir la mayoría de edad, a mudarse a San Sebastián para estudiar Ciencias Gastronómicas y Arte Culinario en el Basque Culinary Center. «Me especialicé en emprendimiento y, durante los estudios, la idea de crear algo propio me ilusionaba cada vez más. El proyecto de fin de curso consistía en montar una empresa y ahí lo tuve aún más claro», cuenta. Al terminar, se trasladó a Bilbao para hacer prácticas en la sede de Eroski, en Elorrio, en el área de innovación y transformación digital. «Me enamoré de la ciudad y supe que quería quedarme», confiesa. Durante su nueva etapa en Bilbao trabajó en varios restaurantes y pastelerías, y llegó a dirigir las cocinas de las residencias Igurco repartidas por Bizkaia. «Todas estas experiencias me han dado la formación y confianza necesarias para abrir este negocio», admite.

Ampliar Mireya López

En febrero, se le ocurrió ofrecer catas de tartas de queso y vinos en diferentes bares y restaurantes de Bilbao. Eran citas íntimas, normalmente para ocho personas, que pronto se hicieron conocidas en la ciudad. «Ahí iba yo con la maletita, los locales me prestaban su espacio para cocinar y ofrecer las catas a cambio de parte de los beneficios. La gente me empezó a conocer y a encargarme tartas de queso, pero no podía hacerlas en casa por requisitos de sanidad», explica. Entonces empezó a buscar un local para materializar su sueño y lo encontró en el número 29 de Juan de Ajuriaguerra, donde ofrece sus creaciones desde este viernes. «Era una espinita que tenía clavada, que llevaba tiempo pensando. Después de tantos meses trabajándolo y estudiándolo, estoy con muchas ganas de disfrutar y seguir adelante», reconoce.

En su nuevo espacio, cálido y con aires mediterráneos, diseñado por Sonia y Óscar del estudio Alma 22, vecinos del local contiguo, se pueden degustar sus propuestas más especiales. Andrés ofrece cuatro tipos de tartas artesanales, cada una acompañada del vino perfecto para potenciar su sabor: la tarta de queso La Viña con moscato d'Asti; la tarta de Idiazabal con txakoli; la tarta de queso tetilla ahumado San Simón da Costa con vino mencía; y la tarta de mascarpone y café con vino Oporto. «Mis tartas no son dulces como estamos acostumbrados; predomina el sabor del queso y la calidad del producto. Mi ilusión es ofrecer una experiencia diferente», cuenta Andrés.

Catas privadas

Para quienes prefieran un estilo más tradicional, sus tartas se pueden acompañar con cafés de especialidad de Nocora Coffee, un templo para los cafeteros en Bilbao. «Ya conocía a Álex, porque fue mi profesor en la universidad, pero en cuanto entré en su tienda, aquí al lado, y probé su café, me conquistó. Es un café brutal, con cuerpo y carácter», dice Andrés. Además, quiere ofrecer catas privadas para empresas y grupos de amigos y espera lanzar una tarta especial cada mes. «En enero será de queso azul Savel, un queso gallego que me apasiona. Me encanta trabajar con pequeños productores que cuidan el producto con mimo».

Ampliar Mireya López

El jueves celebró la inauguración con familia y amigos, y este viernes abrió al público con sorpresa incluida: cien porciones de tarta gratis para los cien primeros. Le acompaña su madre, que ha viajado desde Galicia para arroparle y ayudarle en todo lo que necesite en su apertura. «El sábado también vendrán más familiares. Para mí, lo más importante es sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo y ofrecer una experiencia agradable al público. Que conozcan más sobre los pequeños productores de queso y vino y lo disfruten», asegura. En el futuro, le encantaría abrir más locales, por ejemplo en San Sebastián, donde dio sus primeros pasos en la cocina, con permiso de su abuela. Y también sueña con crear en Bilbao una agencia de asesoría gastronómica. «Quiero ayudar a otras personas a emprender y cumplir su sueño, acompañarlas tanto en la parte culinaria como en la gestión del negocio», dice este joven chef, que ha logrado transformar un clásico en algo diferente.