Andrés Quiroga mezcla tartas de queso y vinos en su nuevo local de Bilbao. Mireya López

Andrés, el joven chef que conquista Bilbao con su nuevo local de tartas de queso y vino

Este emprendedor de 26 años, formado en el Basque Culinary Center, convierte un clásico en una experiencia única de sabor y maridaje desde su nuevo establecimiento, Morriña D'Gozo

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:32

Andrés Quiroga empezó a elaborar sus primeros postres con 12 años. «Me gustaba hacer tartas fondant y cupcakes en casa. Muy a la americana», ríe. ... Este emprendedor gallego de 26 años, apasionado de la repostería, se colgó el delantal en plena adolescencia, siguiendo los pasos de su abuela paterna, que le transmitió su pasión por la cocina. «Tuvo un bar en nuestro pueblo, Burela, en Lugo, donde hacía platos tradicionales gallegos que encantaban a la gente. Yo tenía la suerte de que me cocinase los sábados», recuerda con nostalgia. De aquella semilla ha brotado su primer proyecto propio: Morriña D'gozo, un céntrico local que condensa sus raíces gallegas, su formación culinaria y su cariño por Bilbao. Allí se pueden degustar sus tartas de queso hechas a mano y acompañadas… ¡de vinos! «Cada tarta marida con un vino específico que realza cada bocado», asegura.

