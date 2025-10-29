Alma, el nuevo café de especialidad abierto por una familia que conquista Bilbao con brunch y repostería casera.

Hace apenas mes y medio que Alma Specialty Coffee abrió sus puertas en el número 68 de Alameda de Urquijo, y una de las ... preguntas que más les hace la gente es: «¿Es un local de alguna gran firma hostelera? ¿Una franquicia? ¿O lo ha puesto un grupo inversor?». Nada más lejos de la realidad. «Alma es, ante todo, una empresa familiar. A la cabeza estamos mi novio Joni, que es barista, y yo, pero también trabaja parte del resto de la familia: mi madre Jenny, que es una gran repostera; mi hermana Gabriela, que es una todoterreno; y mi hermano Gabriel, que es un cocinero de altos vuelos junto a mi primo Karo. Tenemos más equipo, pero el núcleo duro somos nosotros», explica Jesca, que ha puesto en marcha junto a su pareja este espacio que une el arte del café de especialidad con el arte de la buena comida.

Jesca y su familia son naturales de Maracaibo (Venezuela) y hace un año y medio, siguieron el camino que emprendió su primo Karo una década atrás cuando se mudó a Bilbao y abrió un bar en Erandio. «De él hemos aprendido mucho, y llegó un momento en el que nosotros también queríamos lanzarnos a la aventura. Y aprovechar las cualidades que tenemos en la familia: cocineros, reposteros... ¡había que sacarles partido!», cuenta Jesca. Y para dar salida a ese derroche de talento, abrir una cafetería de especialidad donde también se puede comer se presentó como la mejor idea. «Empezamos a hablar de la posibilidad y ya no había día que no conversáramos sobre ello. Queríamos ofrecer algo diferente y, además, cuidar mucho la atención a las personas. Queremos que se sientan muy cómodos y en confianza, como si estuvieran en casa», confiesa.

Para conseguirlo, no han escatimado en cuidar cada detalle, empezando, claro, por el propio café. «Además de tener un café de especialidad exquisito, hemos comprado una de las mejores máquinas del mercado para hacerlo: la Victoria Arduino, de la que habrá dos o tres en toda España», detalla Jesca. Pero no es lo único especial de Alma. Hasta las tazas en las que se sirve el café son únicas, elaboradas artesanalmente para ellos. El espacio, diseñado con paredes blancas, luces cálidas y mesas de madera, transmite esa sensación de calma y bienestar que quieren ofrecer a toda la clientela. «Queremos que la gente venga a disfrutar de su momento, a charlar, a leer un libro... y que se sienta como en casa, también en las mesas del fondo, que mucha gente no sabe que tenemos porque no se ven desde la puerta. Sea en el sitio que sea, ¡aquí tratamos a todo el mundo como si fuera el presidente!», comenta riendo Jesca.

Brunch y lunch

Otra de las particularidades que dan un toque diferente a Alma es su propuesta gastronómica de brunch y lunch, disponible de 9.00 a 15.00 horas, de lunes a domingo. «No es habitual que los cafés de especialidad apuesten por platos de este tipo, que además están elaborados con técnicas especiales, ya que nuestros cocineros han viajado por todo el mundo y han aprendido a preparar los platos de formas únicas. También somos muy exigentes con los productos: los hemos buscado uno a uno en los mejores sitios», explica Jesca. Por eso, sus platos fusionan gastronomía saludable y sabores internacionales, con opciones como arepas, shakshuka, pollo frito coreano, tostada Gravlax de salmón o la Burger Mila, que sustituye la carne por una milanesa crujiente de pollo.

En el mostrador, Alma también ofrece repostería casera, desde el clásico croissant o el bollo de mantequilla a postres distintivos como el Lemon Pie y la Pavlova. En el apartado de bebidas, además de un completo menú de café de especialidad, proponen lattes temáticos y diversas opciones calientes y frías: Matcha, Chai, Cúrcuma o Iced Pink Latte y originales versiones del Iced Matcha Latte con sabores de fresa, mango o coco. «Creíamos sinceramente que Bilbao necesitaba un sitio así. La respuesta está siendo muy buena estas primeras semanas, así que estamos felices de haber apostado por Alma. Ha sido todo un viaje de aprendizaje… Y tenemos muchas ideas, así que seguiremos avanzando y aprendiendo», concluye Jesca.