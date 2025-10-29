El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Alma, el nuevo café de especialidad abierto por una familia que conquista Bilbao con brunch y repostería casera

Jesca y su familia, naturales de Maracaibo, inauguran en Alameda de Urquijo un espacio que combina su pasión por el café con propuestas gastronómicas saludables y sabores internacionales

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:33

Comenta

Hace apenas mes y medio que Alma Specialty Coffee abrió sus puertas en el número 68 de Alameda de Urquijo, y una de las ... preguntas que más les hace la gente es: «¿Es un local de alguna gran firma hostelera? ¿Una franquicia? ¿O lo ha puesto un grupo inversor?». Nada más lejos de la realidad. «Alma es, ante todo, una empresa familiar. A la cabeza estamos mi novio Joni, que es barista, y yo, pero también trabaja parte del resto de la familia: mi madre Jenny, que es una gran repostera; mi hermana Gabriela, que es una todoterreno; y mi hermano Gabriel, que es un cocinero de altos vuelos junto a mi primo Karo. Tenemos más equipo, pero el núcleo duro somos nosotros», explica Jesca, que ha puesto en marcha junto a su pareja este espacio que une el arte del café de especialidad con el arte de la buena comida.

