Alai Madruga, el vasco que aspira a ser el mejor diseñador joven de España

«Si algo es puro, vale el doble». Ese es el lema que da sentido a 'AMAMA', la colección del joven diseñador vitoriano Alai Madruga ... Cabero. Con solo 22 años, sus prendas han llegado hasta la Fashion Show de IFA París y ahora representará al País Vasco en la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. «No me lo creo», confiesa, aunque su trabajo hable por sí solo: una propuesta que mezcla tradición y modernidad, inspirada en la vida de su abuela María Luisa San Miguel y en la memoria de su abuelo, José María Cabero, cuyo apellido da nombre a su firma.

«Tiene como motivo la porcelana», explica Madruga. Esa porcelana clásica -los platos y vasijas con dibujos azules que decoran tantas casas- tiene para él un significado muy personal: «Es donde descansan las cenizas de mi abuelo». Algunas de las prendas están confeccionadas con sábanas que le pertenecían a él; otras, pintadas a mano con motivos florales inspirados en esa cerámica. El resultado es un diálogo entre lo artesanal y lo contemporáneo, entre la nostalgia familiar y la moda urbana.

Ampliar

La colección nació como un regalo para su abuela, pero se ha convertido en la esencia de su marca. La costura le viene de familia. «Cuando era pequeño le dibujaba los disfraces que quería para Carnavales y ella me ayudaba a confeccionarlos», recuerda. Aunque en un principio pensó en estudiar Empresariales para aplicarlo al mundo de la moda, acabó formándose en el Centro Universitario Cesine, en Santander, donde se ha graduado este año con matrícula de honor gracias a 'AMAMA', una colección de diez piezas que ya desfiló el pasado junio en el Centro Cívico de Zabalgana.

En los Premios Nacionales, que se celebrarán en Madrid este mes, presentará seis modelos (dos femeninos y cuatro masculinos) en los que sigue trabajando. Pero también tiene otros proyectos: «Ahora tengo un evento en Valencia, presentaré mis diseños en pasarela y tendré por primera vez un 'stand' donde venderlos», cuenta entusiasmado. Le ha costado ponerles precio: «Para mí verlas en un desfile ya era el mayor logro». Sin embargo, está aprendiendo a valorar su trabajo, a entender que la moda puede ser algo más que un hobby.

Ampliar

El diseñador reconoce que Valencia será una buena oportunidad para ver cómo el público acoge su marca y poner en perspectiva el camino de Cabero, su firma. Un proyecto que no piensa abandonar, pese a que acaba de fichar por Álvaro Calafat, diseñador malagueño al que admira profundamente. «Le eché morro y le escribí por Instagram para decirle que me encantaría trabajar para él», recuerda entre risas. Tras coincidir en una charla en su universidad, el sueño se hizo realidad. En breve se mudará a Málaga para unirse a su equipo, con la suerte añadida de que Calafat también le puede ayudar a desarrollar su propia marca.

Vestir a Rosalía

En el futuro le encantaría vestir a Rosalía, aunque con los pies en la tierra, Alai Madruga prefiere fijarse en artistas emergentes de la escena urbana. «El gallego West SRK inspiró la escenografía del desfile de París; de hecho, el lema de la colección nace de una canción suya», cuenta. También le gustaría vestir a MVRK, otro músico que, dice, «me motiva mucho».

Ampliar

«En Euskadi no se ven mucho esos estilos», admite, aunque reconoce que las tendencias llegan cada vez más rápido gracias a las redes sociales. «Aquí tenemos un estilo muy de chándal con botas de monte», dice entre risas. «No es el mío, pero ¿quién soy yo para decir que eso no es moda? Si esa ropa la presentara Gucci, sería increíble».

Su deseo es claro: ver sus diseños en la calle. Aun así, entiende que en ciudades pequeñas «a veces hay miedo a experimentar». Confía en que eso cambie, especialmente entre los más jóvenes: «Cada vez hay más referentes, como Lamine Yamal, que están influyendo en cómo vestimos también aquí».