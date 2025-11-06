El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alai Madruga, el vasco que aspira a ser el mejor diseñador joven de España

Representará al País Vasco en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores con su colección 'AMAMA'

Ania Ibañez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:51

«Si algo es puro, vale el doble». Ese es el lema que da sentido a 'AMAMA', la colección del joven diseñador vitoriano Alai Madruga ... Cabero. Con solo 22 años, sus prendas han llegado hasta la Fashion Show de IFA París y ahora representará al País Vasco en la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. «No me lo creo», confiesa, aunque su trabajo hable por sí solo: una propuesta que mezcla tradición y modernidad, inspirada en la vida de su abuela María Luisa San Miguel y en la memoria de su abuelo, José María Cabero, cuyo apellido da nombre a su firma.

