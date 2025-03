Aitana de 'MasterChef' abre en Barakaldo su nuevo restaurante de tortillas

Silvia Andrés Viernes, 7 de marzo 2025, 17:45 Comenta Compartir

Cuando la bilbaína de 38 años Aitana Ávila abrió en mayo de 2023 su primer restaurante de tortillas, ubicado en el número 21 de la calle Heros, tenía muy claro que no sería el único. «Mi sueño era arrancar en Bilbao, pero mi segundo objetivo era llevar mi propuesta a la Margen Izquierda y a la Margen Derecha. Tenía especial interés por abrir en Barakaldo, porque siempre me ha parecido una ciudad muy guay, con mucha gente, con mucho movimiento y con mucha vida», explica la que fuera finalista de 'MasterChef 7'. Desde la apertura del local de Bilbao, Aitana no ha parado en su empeño de encontrar un lugar céntrico y adecuado para abrir esta nueva 'delegación' de 'La cocina de Aitxu' en Barakaldo, que finalmente se inauguró el pasado 26 de febrero en el número 4 del Paseo de los Fueros.

«Nos ha costado más de dos años encontrarlo, pero creo que hemos dado con el local perfecto. Me gusta ver muchas opciones antes de tomar la decisión, no quiero precipitarme. ¡Con el de Bilbao tardé más aún, fueron cuatro años!», explica la joven empresaria gastronómica. Después de la experiencia de las aperturas de la calle Heros y, posteriormente, la de un pequeño local en el número 24 de Licenciado Poza, podría pensarse que ahora Aitana estaría más calmada con la inauguración de Barakaldo, pero no ha sido exactamente así. «Los días previos me entró muchísima inquietud, como me pasó anteriormente. Es como cuando vas a dar a luz, que igual te quedan diez días y tú quieres que llegue ya. ¡La espera se me ha hecho eterna!», ríe.

De hecho, Aitana asegura que sigue nerviosa, porque todavía son los primeros días de rodaje del local en Barakaldo y «hay que intentar que todo esté bien, que las cosas salgan como quieres... Aunque bueno son nervios guays, de mucha emoción», subraya. En el nuevo restaurante, Aitana continúa con la línea que tanto éxito ha cosechado en Bilbao, con sus famosas tortillas como plato estrella. «Se pueden encontrar absolutamente todas las tortillas que tenemos en Bilbao. Algunas, de diferentes sabores, están expuestas en barra, pero también tenemos la carta y se pueden pedir para consumir en el local o para llevar», detalla. Todas elaboradas con patatas de la huerta, huevos de gallinas de corral y, sobre todo, «el amor y cariño» que pone en cada plato.

La variedad de la carta es completísima, desde tortillas con y sin cebolla, hasta tortillas con cebolla caramelizada, trufadas, con alegría riojana, boletus, pulpo o jamón y queso. Tampoco faltan las tortillas con queso azul, con morcilla de Burgos, pimiento verde o con torreznos de Tudela. 'La cocina de Aitxu' en Barakaldo también ofrece apetitosas tartas y postres y platos de croquetas, piparrak, gyozas, ensaladas, fingers... «Nuestra idea es ir haciendo pruebas para adaptarnos a las necesidades y gustos de la gente de la zona. Por ejemplo, les gusta mucho comer rabas los domingos, así que seguramente también las incluiremos en nuestra propuesta. Puede que también incorporemos algún pintxito y algún sándwich diferente». Por su parte, el mobiliario, la barra, las baldosas y los cuadros de animales, aunque en Barakaldo son más grandes, se mantienen exactamente como en Bilbao.

Próxima parada: Getxo

El balance de los primeros días del nuevo local de Aitana no puede ser mejor. «Está teniendo muy buena acogida, viene mucha gente. La verdad es que Barakaldo es una maravilla y estoy muy contenta», confiesa. Ahora, su próximo reto es abrir otro restaurante en Getxo, pero como le ha pasado tanto en Bilbao como en Barakaldo, está esperando a que aparezca el local idóneo. «Me encantaría llegar también a Durango, Santurtzi, Portugalete, Barrika... La verdad es que mi sueño sería estar presente en toda Euskadi y especialmente en Bizkaia porque yo soy muy de aquí y amo mucho nuestra tierra», asegura.

Ya puestos a soñar, a Aitana también le gustaría llegar a otras comunidades. «Aunque bueno, eso son pajaritos que tengo en la cabeza», reconoce, porque no se quiere precipitar. Su plan es hacer todo bien y paso a paso, sin prisa pero sin pausa, como hasta ahora. «No quiero que la impaciencia que me caracteriza me lleve por delante, porque al final es un proyecto muy bonito que quiero hacer bien, respetando los ritmos que se necesitan. La verdad es que ahora mismo me doy con un canto en los dientes por haber conseguido abrir en Bilbao y en Barakaldo y estoy plenamente feliz».

