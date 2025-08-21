Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»
La ganadora de 'Operación Triunfo 2' regresó anoche a casa para reencontrarse con su público bilbaíno
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:13
Ainhoa Cantalapiedra regresó este miércoles a casa para reencontrarse con su público bilbaíno en pleno ecuador de Aste Nagusia. La ganadora de 'Operación Triunfo 2', que se subió al escenario de Pinpilinpauxa por tercera vez, se atrevió con 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo, la misma canción con la que conquistó al jurado del concurso. También sorprendió con una ranchera de Rocío Dúrcal, 'Fue tan poco su cariño', un guiño a los siete años que pasó en México. La artista galdakoztarra incluso invitó a un amigo al escenario para interpretar 'Borracho por mi amor'. En esta entrevista, nos cuenta que un joven mexicano le propuso matrimonio -con anillo incluido- el mismo día que la conoció; que una fan la pilló «medio desnuda» al irrumpir en su probador en una tienda en Bilbao, y que sueña con ser madre soltera a sus 45 años. ¡Dentro vídeo!
