Acrobacias, danza del vientre... llegan las cenas temáticas a este restaurante de Bilbao.

Sherezade, Aladino y sus mágicos relatos parecen haber cruzado el Mediterráneo para instalarse en Bilbao, más concretamente en el restaurante Aitaren Boulevard, donde el pasado ... 23 de octubre arrancó una propuesta inédita en la ciudad: las cenas temáticas ambientadas en Las Mil y Una Noches, un auténtico viaje sensorial a Oriente Medio. Estas veladas, cuyas próximas citas serán el 4 de diciembre y el 5 de enero, no son solo una experiencia gastronómica, sino también un espectáculo que despierta todos los sentidos, transportando a los comensales a un mundo de misterio, aromas y magia desde el momento en que cruzan la puerta. «La respuesta del público ha sido maravillosa, se han quedado muy sorprendidos», comenta Aitor Parte, responsable del local, quien adelanta que la idea es repetir la experiencia el primer jueves de cada mes durante el próximo año, aunque las fechas puedan variar en ocasiones especiales.

Ampliar

La velada comienza con una recepción con photocall a las 19.30 horas, donde los invitados son recibidos con un cóctel de cava Anna Codorníu Blanc de Blancs, en un ambiente que combina luces cálidas, música envolvente y decoraciones inspiradas en los cuentos orientales. A las 20.30 horas da comienzo el espectáculo y la cena, en la que cada plato es una historia y una invitación a recorrer los bazares de Bagdad o los palacios de Damasco: croquetas cremosas de buey con pimiento de Espelette ligeramente picante, lahmacun (mini pizza de carne de buey, mozzarella y verduras a la brasa), shawarma de pollo al curry con verduritas, borek relleno de queso blando y cítricos, boletus salteados con espuma de patata trufada y cebolla caramelizada, guiso de buey con muttabal (puré de berenjena árabe) y demi-glace de buey, y, para terminar, labneh con yogur árabe, menta y fruta de temporada.

Ampliar La actriz Maribel Salas posa con dos de los equilibristas.

Danza del vientre y equilibristas

Pero la experiencia va mucho más allá del paladar. Teatro, danza del vientre, luchadores y equilibristas llenan la velada de movimiento, energía y emoción, creando un espectáculo completo que envuelve a los comensales en la narrativa de Las Mil y Una Noches. El evento está pensado para mayores de 18 años, con puertas cerradas durante el espectáculo, como en un auténtico teatro, y los precios parten desde 79 euros por persona (IVA incluido). Las reservas pueden realizarse escribiendo a eventos@restauranteamaren.es.

Ampliar

«Nuestra intención siempre ha sido ofrecer algo diferente; no hay nada parecido en Bilbao», explica Parte. «Desde que abrimos Aitaren nos han llegado muchas propuestas culturales y artísticas por la historia y la decoración del local. Esta idea de las cenas temáticas nos encantó y decidimos apostar por ella. Pero habrá más cosas, porque queremos ser un espacio abierto a todo el mundo, con una gastronomía distinta y planes interesantes, muy acordes con el alma intelectual y cultural del local desde su apertura en 1871».

Ampliar

Y es que Aitaren Boulevard recibe propuestas de todo tipo. «Nos piden el local para rodajes y también nos llaman artistas que quieren actuar aquí, por ejemplo», añade Parte. De hecho, ya están preparando el espacio para un rodaje esta misma semana y próximamente organizarán algún evento relacionado con la poesía. Tras la exitosa propuesta de Las Mil y Una Noches, el equipo baraja incorporar más adelante cenas inspiradas en el cabaret, con guiños al inconfundible estilo del Moulin Rouge y una fusión entre cocina francesa y vasca. «Quedaría chulísimo, porque el local está decorado al estilo art déco, precisamente el que triunfó en los años 20», apunta Aitor.

Referente para los amantes de la carne

Desde su apertura a finales del año pasado frente a El Arenal, Aitaren Boulevard se ha consolidado como un referente para los amantes de la carne y las chuletas maduradas. Con un estilo art déco que combina elegancia y calidez, Aitor Parte ha resuelto uno de los mayores retos de los asadores: disfrutar de la carne sin humos ni pérdida de temperatura. Gracias a un sistema de extractores de humos y lámparas de luz cálida, cada chuleta llega a la mesa en su punto ideal, manteniendo sabor, jugosidad y aroma. La carta incluye cortes de vaca Barrosa, buey Terreño vasco y buey Cacheno gallego, además de solomillos con hueso, filet mignon de vaca, piezas de cebón y la hamburguesa de Simmental 2.0.

Ampliar

El restaurante también ha conquistado a reconocidos 'influencers'. Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, visitó Aitaren recientemente acompañado de Pablo Castellano y disfrutó de platos como txistorra con velouté de patata trufada, pan bao braseado y un carpaccio de buey marinado en vino crianza Pomal con gelée de morrones, queso gallego curado y mantequilla de trufa blanca italiana. «Probablemente, es el mejor carpaccio que he probado en mi vida», compartió Zamalloa, fascinado también por los calentadores que mantienen la carne a la temperatura perfecta.