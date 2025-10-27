El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acrobacias, danza del vientre... llegan las cenas temáticas a este restaurante de Bilbao

Aitaren Boulevard se rinde a la magia de Las Mil y Una Noches con veladas que incluyen teatro, danza y sabor oriental

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Sherezade, Aladino y sus mágicos relatos parecen haber cruzado el Mediterráneo para instalarse en Bilbao, más concretamente en el restaurante Aitaren Boulevard, donde el pasado ... 23 de octubre arrancó una propuesta inédita en la ciudad: las cenas temáticas ambientadas en Las Mil y Una Noches, un auténtico viaje sensorial a Oriente Medio. Estas veladas, cuyas próximas citas serán el 4 de diciembre y el 5 de enero, no son solo una experiencia gastronómica, sino también un espectáculo que despierta todos los sentidos, transportando a los comensales a un mundo de misterio, aromas y magia desde el momento en que cruzan la puerta. «La respuesta del público ha sido maravillosa, se han quedado muy sorprendidos», comenta Aitor Parte, responsable del local, quien adelanta que la idea es repetir la experiencia el primer jueves de cada mes durante el próximo año, aunque las fechas puedan variar en ocasiones especiales.

