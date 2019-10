Más aciertos que errores en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

Este viernes fue su día, su gran día. La princesa Leonor se estrenó como presidenta de honor de la Fundación, con un primer discurso incluido. Ella fue sin duda, con perdón de los galardonados, la gran protagonista de la ceremonia. En todo evento que se precie, el estilismo de los anfitriones y de los invitados se analiza de manera exhaustiva, y en esta ocasión no iba a ser menos. La joven princesa apareció en escena con un aire fresco y juvenil, muy propio de su edad. Llevaba un vestido de tablas color azul pastel muy habitual en ella y en su hermana Sofía, que las dota de un aspecto muy infantil. Lució una preciosa melena rubia con ondas que quizás no fue la mejor elección, ya que el volumen del cabello cogía demasido protagonismo. La elección de un recogido habría hecho resaltar sus rasgos y transmitir más frecura. Al margen de este detalle, estaba ideal.

La infanta Sofía lució un vestido en silueta 'A' en cheviot. Una perfecta elección: sencillo, correcto y juvenil. En cuanto a estilismos institucionales, las hijas de los Reyes no suelen ni triunfar ni arriesgar mucho, los encargados de su vestuario optan por siluetas muy aniñadas que he de reconocer que me parecen más apropiados para actos más informales.

Para la ceremonia de entrega de premios, la Reina optó por su color fetiche, el rojo, que generalmente la favorece, pero no en esta ocasión. No fue su mejor elección: le transmitía un 'look' un tanto deslavado, aburrido y con cortes muy poco favorecedores que daban más volumen a la zona del busto y hacían que rompiese con su armónico cuerpo. Sin duda, su momento estelar tuvo lugar en el acto de recepción a los galardonados, donde lució un exquisito diseño de Pertegaz, el diseñador español que creó su vestido de novia en 2004. El color gris perla, los bordados, las texturas, las mangas abullonadas, la lazada en el cuello... en definitiva, todo era perfecto. Sin duda, el modelo escogido convirtió la de este viernes en una de sus mejores apariciones a lo largo de este año. Estaba resplandeciente, y además luciendo moda 'made in Spain'. Confieso que me gusta cómo suele vestir doña Letizia, aunque en ciertas ocasiones la encuentro aburrida y un tanto antigua.

1. Doña Letizia y la Princesa Leonor en el acto previo a la entrega de premios. | 2. La abuela de la Reina, Menchu, y su hermana Telma Ortiz. | 3. La Reina con el tercer vestido que lució durante la jornada. / EFE

La Reina emérita vistió un clásico dos piezas color malva, también muy habitual en ella, que la hizo pasar totalmente desapercivida. No la encontré elegante, parecía como si hubiese aterrizado de un evento de hace diez años, estaba totalmente desfasada. Me gusta cuando se deja ver con pantalones anchos y no con faldas, que le dan un aspecto más envejecido y menos actual.

Paloma Rocasolano dio una lección de estilo con su vestido de largura midi en terciopelo color vino. Elegante y sofisticada, me encantó su peinado. No falló en sus complementos, totalmente coordinados con su 'look', incluido el lazo en apoyo a las mujeres con cáncer de mama. ¡Olé!