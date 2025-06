Abre un museo de ilusiones ópticas en Bilbao que «flipa» a los niños y donde nada es lo que parece

A lo largo de la historia, el ilusionismo se ha encargado de mostrarnos diferentes efectos sorprendentes sin darnos ni una pista de la causa que ... los produce, desafiando a la lógica y a las leyes de la física. «No somos conscientes, pero nuestros sentidos nos engañan bastante, y aquí unimos arte y ciencia para retarlos y cuestionar nuestra percepción de la realidad». Así presenta Marzia Maria Seddati, una de las socias de este proyecto familiar, el nuevo espacio Ilusiones Bilbao. Se trata de un peculiar museo que acaba de abrir sus puertas en el número 5 de la calle Buenos Aires, con más de 40 instalaciones distribuidas en dos plantas que suman 380 metros cuadrados.

En ese amplio espacio pensado para todas las edades se puede experimentar en salas interactivas y con numerosas ilusiones ópticas, hologramas y otros efectos. «Es una locura, la verdad. A veces hasta yo misma me sorprendo con lo que veo, y eso que lo he elegido y lo he supervisado a conciencia», confiesa. En el museo tienen ilusiones históricas muy conocidas y otras de artistas recientes, como el japonés Haruo Shimada, uno de los mejores magos de todos los tiempos. «Y también instalaciones creadas por nosotros mismos, ya que viajamos por todo el mundo para inspirarnos y para encontrar las mejores propuestas. Hoy por hoy, Holanda y Estados Unidos son los países más punteros en este ámbito», explica. En su apuesta firme por el ilusionismo, también tienen previsto organizar un evento al mes con ilusionistas locales y de toda España.

El nuevo museo de Bilbao no es, ni mucho menos, el primero que ha abierto esta familia italiana. «La idea se nos ocurrió hace justo cinco años en una cena familiar. Un amigo nos habló de su experiencia viajando por América Latina y Estados Unidos en los años 90 y de cómo descubrió la magia del ilusionismo. Nos gustó lo que nos contaba y decidimos ponernos en marcha», explica Marzia. Naturales de Florencia y Verona, la familia decidió abrir el primer museo de las ilusiones en Turín y desde entonces ya suman nueve sedes: en México, Italia (en Verona, Bolonia y Venecia) y España, concretamente en Valencia. «Una hermana mía nació en Bilbao y yo tenía claro que en algún momento íbamos a abrir aquí. Lo conocía y tenía buenos recuerdos. Es una ciudad que me encanta por su cultura y gastronomía. Y, como no podía ser de otra forma, tenemos algún guiño a Bilbao en nuestro museo, aunque no puedo desvelar nada», confiesa Marzia.

Hasta 50 experiencias diferentes

La experiencia en el museo de las Ilusiones Bilbao dura aproximadamente una hora, y la entrada general cuesta 15 euros, con precios reducidos para determinados colectivos y para grupos (mínimo siete personas) a 13 euros, además de entrada gratuita para niños de hasta cuatro años. «Creemos que es un plan ideal para hacer en familia, tanto los peques como los mayores se lo pasan en grande y además aprenden mucho. Pero también es ideal para grupos de amigos, empresas, cumpleaños... Lo mejor es que pasado un tiempo, aproximadamente cada 6 u 8 meses, cambiaremos algunas cosas, así que la gente podrá encontrar experiencias diferentes y sorprenderse de nuevo. Además, todavía quedan instalaciones por llegar, queremos ofrecer unas 50». Y, al final del recorrido, también se puede vivir una experiencia extra con gafas de realidad virtual.

Los asistentes al museo de las ilusiones pueden estar acompañados por un guía o simplemente recorrer el espacio por su cuenta, ya que cada instalación dispone de un detallado panel explicativo para saber lo que hay que hacer. «Somos conscientes de que es un lugar muy fotogénico y a la gente le gusta tener un recuerdo de la experiencia, así que siempre estamos preparados para hacerles una foto sí así lo desean», explica Marzia. Y es que no todos los días puede uno colarse en una sala de espejos, colgarse de un precipicio o recorrer un tablero de ajedrez enorme. «Aquí se desafían las leyes de la física, ¡las pone patas arriba! Solemos pensar que gracias a nuestros sentidos tenemos todo bajo control, pero cuidado, que nada es lo que parece. Solo hay que pasarse por este museo para comprobarlo».