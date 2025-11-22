El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mango reabre su tienda insignia de Bilbao después de meses de obras

El mega local de Gran Vía ha sido sometido a una profunda reforma y ahora queda unida con la de moda masculina, Mango MAN

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Mango ha reabierto este sábado su 'flagship' de Bilbao después de meses de obras. La mega tienda del gigante textil catalán en la Gran Vía ha sido sometida a una profunda reforma. Las novedades son varias, pero la más importante es que queda unida con la tienda de moda masculina, Mango MAN.

Hasta antes de este importante lavado de cara, la líneas de mujer y hombre estaban separadas físicamente. Otra de las novedades es que la nueva tienda, de cuatro plantas y sótano, ha incorporado escaleras mecánicas de bajada. Anteriormente, solo disponía de escaleras mecánicas de subida.

En este día de reapertura, la tienda, con una nueva decoración, ha estado abarrotada. Mango ha estrenado su renovada flagship en la villa coincidiendo con el arranque de la campaña navideña de compras, que tendrá lugar esta semana con el Black Friday. La siguiente en abrir sus puertas será la línea de muebles y decoración de la firma catalana, Mango Home, que desembarcará con su primera tienda en el botxo en la esquina entre Rodríguez Arias y Licenciado Poza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mango reabre su tienda insignia de Bilbao después de meses de obras

Mango reabre su tienda insignia de Bilbao después de meses de obras