Mango reabre su tienda insignia de Bilbao después de meses de obras

Silvia Osorio Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:00 | Actualizado 20:28h.

Mango ha reabierto este sábado su 'flagship' de Bilbao después de meses de obras. La mega tienda del gigante textil catalán en la Gran Vía ha sido sometida a una profunda reforma. Las novedades son varias, pero la más importante es que queda unida con la tienda de moda masculina, Mango MAN.

Hasta antes de este importante lavado de cara, la líneas de mujer y hombre estaban separadas físicamente. Otra de las novedades es que la nueva tienda, de cuatro plantas y sótano, ha incorporado escaleras mecánicas de bajada. Anteriormente, solo disponía de escaleras mecánicas de subida.

En este día de reapertura, la tienda, con una nueva decoración, ha estado abarrotada. Mango ha estrenado su renovada flagship en la villa coincidiendo con el arranque de la campaña navideña de compras, que tendrá lugar esta semana con el Black Friday. La siguiente en abrir sus puertas será la línea de muebles y decoración de la firma catalana, Mango Home, que desembarcará con su primera tienda en el botxo en la esquina entre Rodríguez Arias y Licenciado Poza.