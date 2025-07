Lego ya tiene fecha de apertura en Bilbao: así será su primera tienda en Euskadi

Rochell De Oro Salgado Martes, 22 de julio 2025, 10:25 | Actualizado 10:53h. Comenta Compartir

Bilbao se prepara para dar la bienvenida a una nueva marca premium. El Grupo Lego inaugurará el próximo 2 de agosto su primera tienda oficial en Euskadi. Será en el número 30 de la calle Ercilla, una de las principales arterias comerciales de la villa. Y no se trata de una tienda cualquiera: será la segunda más grande de toda España, con dos plantas y un total de 440 metros cuadrados dedicados al color, creatividad y los emblemáticos ladrillos de construcción.

La tienda bilbaína se suma a las ya existentes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia, consolidando así la expansión de LEGO en el mercado español. De la mano del grupo italiano Percassi, será la novena tienda certificada del gigante danés en territorio español.

Un espacio para fans de todas las edades

¿Te emociona la idea de construir tu propio dragón, una nave estelar o una versión miniatura de ti mismo? Pues prepárate, porque esta tienda lo tendrá todo. Además de los sets más demandads - incluidos algunos exclusivos -, la tienda ofrecerá experiencias inmersivas como el 'Pick a Brick Wall', que permite a los visitantes adquirir piezas sueltas, o el 'Build a Mini', un espacio dedicado a la creación de minifiguras personalizadas.

«Nos emociona anunciar la gran apertura de nuestra nueva Lego Certified Store en la vibrante ciudad de Bilbao. Esta tienda está diseñada para sorprender a constructores de todas las edades», ha señalado Rossana Mastrosimini, Channel Director del Grupo Lego.

Por su parte, Matteo Morandi, CEO de Percassi Retail, destaca el carácter estratégico del mercado español para la compañía. «Estamos muy contentos de abrir esta tienda en la pintoresca ciudad de Bilbao, famosa por el Guggenheim Bilbao, así como por su vocación portuaria... Situada en la muy céntrica calle Ercilla, destaca por sus elementos visuales que dan una imagen tanto de contemporaneidad como de proyección hacia el futuro», ha afirmado.

Aunque muchos aún asocian Lego al universo infantil, la marca ha sabido conectar con un público adulto cada vez más fiel. Los llamados kidults —adultos de entre 20 y 45 años con una fuerte conexión emocional con el juego— representan ya el 25 % de las ventas globales de la compañía. En España, Lego cerró 2023 con un incremento del 6% en ventas presenciales, impulsado por el aumento del tráfico en tienda y el crecimiento orgánico del sector.

Bilbao, que ya ha visto cómo marcas premium se afianzan en su eje comercial, suma ahora una nueva propuesta con alma creativa. La tienda ocupará un espacio 'prime' dentro de su zona más concurrida, siguiendo la estrategia aplicada por Lego en ciudades como Barcelona, donde su flagship store está en pleno Paseo de Gracia.

Aunque aún no se han confirmado futuras colaboraciones o sets exclusivos inspirados en la ciudad, no sería extraño imaginar —con algo de ilusión— versiones en miniatura del Museo Guggenheim o del estadio de San Mamés disponibles en un futuro no muy lejano.

