«Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda» Comerciantes del Casco Viejo denuncian que las furgonetas de reparto bloquean el acceso a su negocio y les impiden abrir a su hora

María de Maintenant Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

A primera hora de la mañana el Casco Viejo de Bilbao bulle de actividad. En torno a las 10.00 horas furgonetas de reparto entran y salen de las calles para dejar la mercancía en los negocios mientras los comerciantes empiezan a levantar las persianas de sus establecimientos. Es la estampa habitual en las Siete Calles cualquier día de diario, como es normal. Ayer, en el exterior de la tienda Kabán Lahun, ubicada en el número 7 de Sombrerería, Andrea Mateos colocaba unos carteles fosforitos acompañada de su perra, Roma. «La puerta de un negocio es para entrar. El escaparate, para que nos vean. Apoya al pequeño comercio». «No aparcar en la puerta. Respeto, por favor». «Estamos hartas de tener toda la fachada tapada hasta más de las 11.00 horas». Son algunas de las frases que se pueden leer en los folios que tiene colocados junto al escaparate.

Esta emprendedora bilbaína de 36 años lleva meses denunciando que las furgonetas de reparto le impiden acceder a su local. «Muchas veces me encuentro con que el vehículo está a escasos centímetros de la puerta y no puedo ni entrar. No es un día, ni dos. Se trata de una situación habitual. En ocasiones tengo que ir a dar una vuelta para hacer tiempo, pero llega un punto en el que te cansas. Es una faena», relata la emprendedora, que lleva cinco años dedicándose a su proyecto de moda.

Comenzó su andadura en plena pandemia. Abrió su primera tienda en un pequeño local ubicado en la calle Portal de Zamudio del Casco Viejo, y un año más tarde se trasladó al actual, en Sombrerería, donde ofrece ropa de estilo boho-chic. «Nos vamos actualizando: utilizamos la página web, las redes sociales... pero es verdad que el pequeño comercio a pie de calle vive una situación difícil. Los tiempos han cambiado. Aún así, en esta zona estamos contentas. A pesar de que cierren negocios, también surgen muchos nuevos. El Casco Viejo es un centro comercial al aire libre», celebra.

Ampliar Varias furgonetas, colocadas junto a la puerta de la tienda Kabán Lahun. Ignacio Pérez

Ampliar Andrea Mateos coloca los carteles a primera hora en su tienda del Casco Viejo. Ignacio Pérez

Sin embargo, desde hace un tiempo tiene que enfrentarse a una incómoda situación prácticamente a diario cuando va a abrir su comercio, y a lo largo del tiempo se ha ido agudizando. La emprendedora se muestra «harta» y «cansada» de que los vehículos le impidan acceder a su tienda. El pasado mes de mayo ya denunció el problema a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales, pero al ver que continuaba, decidió colocar carteles y así evitar el estacionamiento de vehículos junto a su puerta. Tal y como recoge la ordenanza de zonas de preferencia peatonal del Ayuntamiento de Bilbao, los vehículos pueden realizar la carga y descarga de mercancía de 8.00 a 11.00 horas.

Recogida de firmas

Sin embargo, la comerciante se queja de que necesita acceder antes y no puede hacerlo por la falta de accesibilidad. «Tenemos que limpiar, organizar el almacén... Hay trabajo previo antes de abrir la tienda», explica. A raíz de colocar los carteles, son muchos los afectados que se han acercado hasta su local para compartir su situación y buscar posibles alternativas. «Alguna persona que vive cerca me ha comentado que también ha tenido dificultades para salir del portal. Muchos también me han preguntado a ver si voy a hacer una recogida de firmas. Es mi intención».

Se trata de una «molesta» situación con la que conviven más comerciantes y vecinos de la zona. Lianella González Mena, propietaria de la tienda de bombones y dulces Le Chocolat, ubicada en el número 11 de la misma calle, explicó ayer a EL CORREO que, además de tener dificultades para acceder al negocio, se crean situaciones «incómodas». «No nos gusta llegar a trabajar y tener que defender nuestro derecho a abrir o tener visibilidad, por ejemplo. Somos autónomas y todo cuenta. No es cómodo. No se trata de que los trabajadores nos enfrentemos. Tenemos que empatizar con la situación de cada uno, pero tenemos derecho a unas condiciones. Queremos saber cuál puede ser la solución y qué podemos aportar nosotras junto con el resto de vecindario para que este problema pueda acabar», relata.

Como comerciantes, Andrea y Lionella son conscientes de que el trabajo de los repartidores es imprescindible y que ellas también los necesitan para recibir nueva mercancía en su tienda. «Aquí no se trata de perjudicar a unos o a otros. Ellos también tienen que trabajar, y lo entiendo, pero tiene que haber un equilibrio», dice Andrea.

Con el objetivo de buscar una solución al problema, la emprendedora sugiere habilitar más zonas de carga y descarga. En más de una ocasión ha denunciado la situación a la Policía Municipal y durante este tiempo también se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao a través de la página web habilitada para quejas vecinales. Sin embargo, por el momento «no nos han dado ninguna solución», lamenta.