La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después Vanessa Soria, de Area 81 Diseño Interior, ha renovado esta vivienda de 110 metros donde conviven lo clásico y lo moderno

Silvia Andrés Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:25

Hace veinte años, la interiorista Vanessa Soria, de Area 81 Diseño Interior, cruzó por primera vez la puerta de esta vivienda en Getxo. Por aquel entonces trabajaba en otro estudio de decoración como empleada y su papel era distinto, pero dejó huella adaptando la casa a las necesidades de una familia joven con hijos. El año pasado, al reencontrarse con los propietarios, surgió la oportunidad de reformar de nuevo la vivienda, ahora para adaptarla a otra etapa de su vida. «Entraron por casualidad en el estudio, me reconocieron y les pareció curioso e interesante que yo me encargase otra vez de la reforma. Me encantó la idea y me pareció un reto emocionante. Y así ha sido, la reforma está hecha con mucho cariño», explica Vanessa.

Desde el principio, el objetivo de la reforma integral de esta vivienda de 110 metros cuadrados fue claro: hacer un cambio radical de estilo. «Queríamos convertir la vivienda, que tenía muchas posibilidades, en un espacio renovado, luminoso y lleno de toques de color, pero sin perder la esencia de su pasado», explica Vanessa. Por eso, algunos muebles como la cajonera y la librería, que eran muy oscuras, se lacaron en azul intenso, aportando frescura y personalidad. Por su parte, las puertas con jambas estriadas y la vitrina del comedor se lacaron en gris claro, armonizando visualmente todos los elementos y potenciando la sensación de amplitud. «Ese mismo gris se aplicó en otros elementos para crear un conjunto equilibrado y armonioso. También usamos suelo de espiga para aportar calidez y una combinación perfecta de tradición y modernidad», detalla.

Nueva distribución

Esa misma combinación también ha inspirado la nueva distribución y la funcionalidad. «El principal objetivo era potenciar la luz natural y ampliar visualmente los espacios», apunta. Para ello, se ha fusionado la entrada y el salón, que antes estaban separados, mediante un cierre de hierro lacado con arcos de medio punto, aportando continuidad y elegancia. Además, la cocina se conecta con el resto del espacio con un cierre de hierro diseñado como réplica del que han instalado en el salón. «De esta forma se mantienen proporciones, arcos uniformes y una disposición paralela. Si quieren, pueden cerrar las puertas, pero si las dejan abiertas, el juego de simetría refuerza la sensación de unidad y armonía de toda la vivienda», explica.

Todo el hogar se ha diseñado para vivirlo, teniendo en cuenta además la gran afición de los dueños por la lectura. «El estudio tiene el mobiliario integrado en la mesa de trabajo y también un sofá donde puedes leer y relajarte en un espacio más acogedor que el salón. Aunque allí también tienen una butaca de piel azul ballena y un papel pintado que añade calidez», detalla Vanessa. En la habitación principal, la cajonera azul y los textiles neutros generan continuidad con el salón y se ha incorporado luz artificial al amplio pasillo para darle más luminosidad. El baño también se ha transformado: «Antes había azulejos combinados; ahora hemos aplicado un microcemento en color tierra, que aporta textura, luminosidad y calidez. Es un espacio que transmite tranquilidad», comenta.

Tanto Vanessa como los propietarios están muy contentos con el resultado de la reforma. «Es como si hubieran cambiado de casa. Han confiado plenamente en nuestro criterio y es muy reconfortante trabajar con clientes que repiten, y con gremios con los que llevamos veinte años colaborando y que también trabajaron en su día en la primera reforma», destaca. «Tengo la suerte de que mi trabajo me encanta. Y es muy ilusionante ver que han confiado otra vez en mi después de tantos años, y eso que nos habíamos perdido la pista. Ahora solo espero que dentro de 20 años vuelvan a llamarme si necesitan otro cambio. ¡Me encantaría!», concluye riendo.

