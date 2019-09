Ya está aquí el catálogo que todo amante del diseño desea recibir

¡Por fin tengo en mis manos el catálogo de IKEA! Hoy comparto con vosotros las piezas que más me han gustado de todas sus jugosas novedades NATALIA ZUBIZARRETA Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:50

La llegada del catálogo de IKEA es una fecha tan señalada en el calendario como la de las rebajas o el 1 de Agosto... ¡y más de los amantes de la decoración! El catálogo de IKEA es pura inspiración, te transporta a ambientes armónicos en los cuales disfrutan familias felices y concienciadas con el medio ambiente. Además, nos hace soñar con que cualquier persona pueda tener un hogar bonito y funcional, nos acerca el diseño, lo democratiza. El catálogo de IKEA es 'EL CATÁLOGO DE IKEA' por ello, me he sentado con él en el estudio y he elegido las piezas que me han enamorado. Son las que elegiría para nuestros proyectos y con las que más identificada me he sentido. Me gustaría compartirlas contigo ¿Las vemos juntos?

Cocinas verdes

¿Quién me iba a decir a mí que una cocina verde podría llegar a encantarme? Pues en este caso, su sobriedad, elegancia y originalidad me ha hecho caer rendida a sus pies. Después de todo ¿por qué no?

La silla NILSOVE

La silla NILSOVE me encanta por su ligereza y el toque de naturalidad que aporta a cualquier rincón. Recuerda que los materiales naturales y renovables como el ratán o el bambú, están de última moda y aportan mucha calidez a cualquier hogar. Atrévete a usarla en un comedor, en un escritorio o en la esquina de un dormitorio vistiéndola con un cojín coqueto como es el modelo NORNA, especialmente pensado para ella.

Mueble HAVSTA

Sigo atrevida con el color y me dejo seducir por este mueble HAVSTA en gris. ¿Qué os parece? Yo opino que en pequeñas dosis el color puede ser un gran aliado para muebles de almacenaje. Imagina una estancia en tonos neutros, como tanto nos gusta hacer en el estudio y de repente esta pieza como protagonista combinada con piezas en madera que le aporten calidez.

Serie EKET

Si por lo contrario eres más conservador con el colorido y quieres optar por el binomio blanco + madera que nunca falla, te recomendamos la serie EKET que, con sus nuevas opciones, te ofrece muchísimas posibilidades de adaptación a tu gusto y hogar. ¡No te la pierdas!

Cama SLATTUM

Como pieza actual, ligera y moderna, pero sin caer en la frialdad, nos quedamos con la cama SLATTUM que encaja perfectamente en un interior de estilo industrial o más minimalista. Sus patas negras metálicas son tan ligeras que parece suspenderse en el aire. Combinada con alguna pieza de iluminación en negro el conjunto resulta sobrio y atemporal. Esta cama ofrece además líneas limpias y combina un diseño elegante con el máximo confort ¡a un precio para todos los bolsillos! Esta pieza es un perfecto ejemplo de que aunar estética, practicidad y precio es posible.

Litera VITVAL

Todos sabemos que IKEA pone especial mimo en los más pequeños de la casa. Del catálogo, hay una pieza que estoy deseando poder poner en alguno de nuestros interiores: la estructura de litera VITVAL. ¡Nos chifla su diseño! La mezcla de aluminio esmaltado en blanco y textil con un marcado estilo nórdico, es una apuesta segura en cualquier dormitorio infantil ¿no lo crees?

Estructura de cama

Otra novedad que creo que es muy interesante es la estructura de cama, una solución con cama y espacio de almacenaje, todo en uno, que te permite ahorrar espacio. Esta pieza es ideal para dormitorios pequeños o apartamentos con un solo dormitorio, y te permitirá crear un rincón íntimo y privado, teniéndolo todo en orden.

La serie de colores empolvados BERGPALM

En cuanto a la ropa de cama, me quedo con la serie de colores empolvados BERGPALM, ¡no puede encajar mejor con nuestros estilismos! Siempre estamos en búsqueda de ropa que transmita paz y serenidad... y este es un claro ejemplo.

Jarrones GRADVIS

Sigo con piezas de decoración con las que me siento plenamente identificada. Los jarrones GRADVIS realizados en gres con barniz coloreado, han captado mi atención por su diseño impecable. Su textura suave salta a la vista y los tonos escogidos no pueden ser más dulces. Me encantó saber la filosofía de su diseñadora, Inma Bermúdez, al crearlos: «Vivo rodeada de naturaleza, y me encanta coger flores en el jardín. Fue así como me inspiré para diseñar los jarrones GRADVIS. Quería hacer unos jarrones con suaves formas geométricas y colores relajantes en tonos similares. Algunos jarrones presentan una característica sorprendente que permite colocar las flores de una manera más creativa. Mi idea es que puedas utilizar varios de ellos para formar bonitas combinaciones que queden igual de bien tanto con flores como sin ellas». Así que ya sabéis cómo crear bellos rincones con ellos ¡con o sin flores!

Fundas de sofá VIMLE

Como guiño y toque de temporada, me atrevo con las fundas de sofá VIMLE en jaspeado color rojo. Lo fantástico de esto es que se trata de una funda y que si en algún momento te cansa visualmente, puedes cambiarla sin gastar mucho dinero y actualizar tu sofá. Estamos acostumbrados a cambiar nuestra ropa cada temporada siguiendo las tendencias ¿por qué no la de nuestro hogar?

Lámpara-altavoz SYMFONIK

Y por último, comparto con vosotros un ejemplazo de diseño industrial: la lámpara-altavoz SYMFONIK. Se trata de una lámpara de sobremesa con altavoz y wifi incorporado que IKEA ha lanzado en colaboración con la marca estrella de altavoces, la californiana Sonos. La pantalla de vidrio artesanal le otorga una silueta de lo más sinuosa y su base de efecto trenzado aporta la calidez que equilibra el conjunto.

Si lo que quieres es un soporte para tu dormitorio o salón, decántate por la balda-altavoz de la misma colección SYMFONISK. Puedes colocar el altavoz en horizontal o en vertical, además de fijarlo a la pared y utilizarlo como estante. Te permite aprovechar mejor el espacio y difunde un sonido intenso por toda la habitación.

Estas son solo algunas de mis novedades favoritas, ¿y las tuyas?