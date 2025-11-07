De espacio cerrado a hogar luminoso: la metamorfosis de un piso en Bilbao para una familia con dos niños

Silvia Andrés Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Cuando Fernanda Lima y Ane Moratalla, de Moralima Studio, visitaron por primera vez esta vivienda en la calle Iparraguirre, encontraron un piso oscuro, compartimentado y con una distribución que dificultaba la vida diaria. La familia que lo habitaba, con dos niños, quería saber si aquel espacio podía convertirse en la casa de sus sueños, un hogar que pudieran disfrutar plenamente. «Nuestros clientes nos preguntaban si aquella vivienda oscura y fragmentada podía transformarse en un hogar funcional y luminoso. Era un reto apasionante», recuerdan Ane y Fernanda.

La vivienda original, de 125 metros cuadrados, estaba llena de tabiques que dividían los espacios en estancias pequeñas y poco comunicadas, restando metros útiles y dificultando la circulación. La luz natural no fluía correctamente y los colores intensos de paredes y suelos acentuaban la sensación de oscuridad. «La cocina y el salón estaban separados, limitando la interacción y la amplitud visual, y los acabados estaban anticuados y poco prácticos para la vida diaria de la familia», comentan las interioristas.

Uno de los objetivos de la reforma era claro: lograr un amplio salón unido al comedor y visualmente conectado con la cocina, de manera que la luz fluyera de un extremo a otro de la vivienda. Además, la familia quería una cocina con isla y office, tres habitaciones, dos baños, hall de entrada y trastero, así como maximizar la capacidad de almacenamiento. «Nos pidieron soluciones prácticas, pero sin renunciar a tener una casa bonita, con elementos atemporales y toques clásicos. Ese fue nuestro punto de partida», precisan desde el estudio.

Salón, comedor y cocina unidos

Tras una reforma integral, la vivienda se transformó completamente. Se eliminaron los tabiques innecesarios para crear una zona de día diáfana, donde salón, comedor y cocina se integran en un único espacio que favorece la convivencia y la amplitud visual. Se optó por colores claros y materiales naturales como madera y piedra, potenciando la luminosidad y la calidez del conjunto. El almacenamiento se optimizó con mobiliario a medida y soluciones ocultas, aportando orden y practicidad sin restar belleza. «La nueva distribución aprovecha cada metro cuadrado. Lo que antes era compartimentado ahora respira y se siente mucho más funcional», comentan Ane y Fernanda.

Dentro de la cocina, una bajante dividía el espacio. Lo que parecía un problema se convirtió en una oportunidad: se crearon dos áreas diferenciadas. La primera funciona como office, un rincón acogedor con banco a medida que aporta carácter y calidez. La segunda área se centra en la gran isla central, punto de encuentro familiar que conecta con el comedor. «¡Lo tiene todo! Un espacio para desayunar, trabajar, cocinar y reunirse, aprovechando la luz y la amplitud de la vivienda», señalan Ane y Fernanda.

Por su parte, el salón-comedor es el corazón del hogar. La estética general es neutra y tranquila, pero los cuadros, esculturas y papeles pintados aportan color y personalidad. «Partimos del arte que ya tenían y construimos la paleta alrededor de él. Todo fluye de manera armoniosa y crea un ambiente acogedor para la familia», explican las interioristas.

En la habitación principal se logró un amplio almacenaje y un baño en suite. Una pared protagonista con papel en tonos azules, mostazas y tierra aporta carácter, mientras los armarios a medida optimizan el espacio. Las habitaciones de los niños son funcionales, luminosas y versátiles. Los papeles atemporales y muebles a medida permiten que las habitaciones crezcan con ellos. «No queríamos papeles infantiles que se quedaran pequeños con los años. Todo está pensado para que crezcan con ellos, tanto en funcionalidad como en estética. Las habitaciones de los niños son muy cómodas, ya que ambos tienen espacio suficiente de almacenaje, espacio de estudio e incluso un caballete, ya que la niña es aficionada a la pintura», detallan.

Los baños reflejan la misma filosofía: equilibrio entre estilo y funcionalidad. El baño principal combina materiales neutros y muebles adaptados, mientras que el baño de los niños aporta alegría y frescura. «Cada detalle cuenta: los muebles, los acabados y la luz natural se integran para crear espacios confortables y duraderos», señalan las interioristas.

El resultado final es una vivienda abierta, luminosa, funcional y con identidad propia. «La estética general de la vivienda es neutra y tranquila, pero con muchos toques de color provenientes de cuadros, esculturas, papeles pintados y accesorios. De esta manera, hemos conseguido un hogar con su propia personalidad», explican. Ahora, cada rincón refleja la vida de la familia y la visión de las diseñadoras, que supieron convertir un piso oscuro y fragmentado en un hogar lleno de luz, armonía y emoción. «Ha sido un reto precioso. Hemos disfrutado muchísimo del proceso y ver la felicidad de nuestros clientes es lo más importante», concluyen Ane y Fernanda.