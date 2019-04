Pintar las telas más famosas de Bilbao, la mejor terapia para el autismo de Jaime

«Ríete de los tópicos, que nadie te diga lo que puedes o no llegar a hacer». La actriz Marta Hazas escribía esta frase en su perfil de Instagram el año pasado, junto con una imagen en la que llevaba puesta una sudadera estampada con un dinosaurio. Reivindicaba así, al igual que muchos otros rostros conocidos, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril. Ese diplodocus verde de nombre Bailín que adornaba su jersey fue dibujado por las inquietas manos de Jaime, un chico de 24 años que padece autismo. Tiene problemas de comunicación y sociabilidad, pero también es libre para ver las cosas de otra manera. Le encantan los animales y desde pequeño utiliza cualquier superficie susceptible de ser pintada como lienzo y particular forma de expresión. Sole Alonso es su madre, una reconocida diseñadora que ha recogido las especiales obras de su hijo creando 'Algo de Jaime', una marca donde da visibilidad al particular imaginario de trazos de colores y tipografías únicas de esta joven promesa del diseño. Cebras, gorilas, jirafas... y hasta el típico helado con forma de pie son algunos de los diseños de este talentoso joven que la firma textil bilbaína 'Gastón y Daniela' ha plasmado en las telas de su nueva colección.

Cuando era pequeño, la única forma que encontraron sus padres para comunicarse con él fue a través de los dibujos. «Por nuestro trabajo, mi marido es arquitecto y yo soy diseñadora, dibujamos mucho y vimos que le gustaban, le llamaban la atención. Así nos resultaba más fácil comunicarnos con él y captar su atención, porque los autistas son muy visuales. Entienden mejor las imágenes que las palabras», explica Sole. De este modo, se introdujeron conjuntamente en su mágico mundo de dinosaurios, jirafas, flamencos, gorilas, leones o cebras, sus favoritas. Unos animales que, más tarde, decidieron estampar sobre camisetas blancas y sudaderas aptas para todas las edades, convirtiéndose en un fenómeno viral que inundó las redes sociales a golpe de color, ternura y diversión. Ahora, estos característicos dibujos que tuvieron un lugar de honor en la industria de la moda, avalado por rostros populares como Paula Ordovás (My Peep Toes), Samantha Vallejo o Maribel Verdú, entre otros, se llevan a la decoración de la mano del gigante textil bilbaíno Gastón y Daniela.

Los diseños están disponibles tanto en telas como en papel pintado / Cortesía Gastón y Daniela

La colección 'Algo de Jaime', es una de las tres novedades de temporada que incluyen dentro de sus colecciones propias y que suponen otro gran hito para la trayectoria de Jaime, ya que 'Gastón y Daniela' es más que un simple nombre. Esta firma es un icono del interiorismo que ha labrado su propia identidad a través de los años a lo largo de sucesivas generaciones. Es una casa que ha sabido perdurar en el tiempo, adaptándose a los cambios sin perder ni un ápice de la esencia sibarita y elegante que reinó entre la alta sociedad vizcaína en el año de su fundación, 1876. Fue en un rincón del antiguo entramado de calles que conforman el Casco Viejo bilbaíno y frente a los soportales de la Catedral de Santiago, en la calle Tendería, donde nació en pleno auge mercantil del Bilbao novecentista, gracias al esfuerzo del emprendedor matrimonio Poirier-Bolívar. Don Gastón y doña Daniela fundaron lo que es hoy una de los nombres de referencia en el textil de alta decoración a nivel internacional, cuya tienda emblema se encuentra ahora en la calle Correo del Casco Viejo.

Cebras, gorilas, girafas, frigopies y pictogramas son los cinco motivos elegidos para esta colección. / Cortesía Gastón y Daniela

Gastón y Daniela es capaz de estampar en sus telas y papeles desde el clasicismo de los antiguos 'jockeys' a la magia que desprenden las creaciones de Jaime, que comparte cartel esta temporada con diseñadores consagrados de la talla de Luis Bustamante o Lorenzo Castillo. De este modo, , con motivos de cebras, gorilas, girafas, frigopies y pictogramas. Unas propuestas coloristas para pequeños y adultos con alma de niños, aptas para decorar paredes, tapizar muebles, cortinas, cojines o para impregnar cualquier rincón de casa con la visión única que solo puede salir de la mente excepcional de una persona especial. Este proyecto parte de las capacidades de Jaime y aspira a ser su trabajo, el que le permita tener un futuro en un entorno normalizado.