Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño

Gotzon Mantuliz no ha dejado de cultivar su espíritu trotamundos, pero siempre con un punto de partida: su hogar, un refugio tranquilo y muy cerca ... de la naturaleza. El aventurero vizcaíno acaba de estrenar su nuevo programa, 'Cazadores de imágenes' (La Sexta), en el que recorre el mundo junto a rostros conocidos para fotografiar especies en su hábitat natural. Cuando sus compromisos profesionales se lo permiten, se retira a su casa en Artaza, Leioa, un hogar luminoso, funcional y cálido, donde vive con su mujer, Patricia, su hija Vera y su perrita Noa, un braco de Weimar de doce años que le acompaña en muchas de sus aventuras.

En su perfil de Instagram, con más de 729.000 seguidores, asoman a menudo pinceladas de ese refugio que ha construido. Un espacio ordenado, de líneas sencillas, donde predominan la madera, los tonos tierra y una estética muy «Mantuliz»: limpia, minimalista y rodeada de plantas. La casa refleja su estilo de vida activo y saludable y funciona casi como un hogar-base entre viaje y viaje. Detrás de este proyecto está el estudio vizcaíno IN56, fundado en 2015 y con sede en Leioa, dirigido por la diseñadora Vanesa Vergara, que lidera un equipo de diez decoradoras y arquitectas.

La vivienda, bautizada como Casa Koko por el estudio, destaca por su paleta de colores claros, mobiliario ligero y materiales naturales, que crean una sensación de paz y serenidad, tal como buscaban el 'influencer' vizcaíno y su familia. El salón funciona como núcleo social de la casa: frente al sofá en L color nude, se alza una estantería de obra pintada del mismo tono que las paredes. Además de albergar libros y objetos personales, incluye un banco a medida bajo la televisión. Completa el conjunto una gran alfombra beige, que aporta confort y refuerza la continuidad estética del espacio.

En el comedor se ha logrado un ambiente acogedor y propicio para la convivencia, gracias a un diseño cuidado y materiales de calidad. Las sillas, de estructura de madera y asiento de cuerda trenzada a mano, son de Kave Home; la mesa, de microcemento; y el aparador de madera natural, de la firma vasca Treku. Tanto el salón como el comedor se conectan visualmente con la cocina, que combina madera natural con barniz en tono tostado y una isla de microcemento.

El dormitorio principal cuenta con un amplio vestidor en L integrado en la habitación. Los armarios, de madera y con el mismo acabado que la cocina, refuerzan la continuidad estética de la casa. En el cabecero, diseñado a medida por el estudio, se combinan papel de fibras naturales y microcemento en la parte superior. El conjunto adquiere un aire aún más elegante gracias a las lámparas colgantes de diseño, firmadas por Marset.

La casa cuenta con dos baños: uno, revestido con cerámica que imita la madera; el otro, combina baldosas verdes con un papel pintado de palmeras, que aporta un toque orgánico y refleja el espíritu aventurero y salvaje de Gotzon, según se aprecia en las fotografías, ya que el estudio de interiorismo ha preferido no dar detalles.

La vivienda, ubicada en un bajo, alberga además un amplio jardín que integra una zona de comedor y otra de estar. Este espacio se convierte en una prolongación natural del interior de la vivienda, ofreciendo una conexión directa con la naturaleza.

El universo Mantuliz, que comenzó a conocerse al ganar 'El conquistador del fin del mundo' en 2009 y se consolidó con sus apariciones en 'Zapeando', 'Operación Triunfo' o su victoria en 'El Desafío', se comprende mejor al descubrir su hogar, reflejo de su filosofía de vida. Su casa funciona como un verdadero centro de operaciones: un espacio luminoso y minimalista desde el que edita las fotos, prepara sus viajes, comparte rutinas y ejerce de padre. Una casa pensada para habitarla y, al mismo tiempo, para ser ese refugio al que volver.