El peinado elegante y fácil con el que triunfarás en bodas, bautizos y comuniones Las ondas al agua son una opción sofisticada y femenina para ir perfecta a cualquier celebración SANDRA HERNÁNDEZ

¡Alo familuki! Ya estamos en abril, así que cada vez tenemos más cerca las bodas, los bautizos, las comuniones y demás eventos especiales. Muchas veces queremos peinarnos nosotras mismas en casa para estas ocasiones que requieren un look más arreglado, pero no sabemos cómo hacerlo, bien porque nos falta la técnica o por desconocimiento de las herramientas que necesitamos para llevar a cabo ese peinado que hemos visto en nuestra revista favorita. Al final se nos acaba complicando la tarea y nos frustramos al no obtener el resultado deseado. Pues bien, que ¡no cunda el pánico! porque hoy os he preparado el peinado por excelencia si queréis triunfar en vuestras celebraciones: las ondas al agua.

Se trata de un peinado elegante, femenino y sensual que recuerda a las grandes mujeres de los años 20 y que todavía hoy sigue siendo el rey de las fiestas. Además, favorece a todo tipo de rostros, colores y cortes de pelo... En definitiva, va a ser tu aliado perfecto estos meses.

Si te gusta este peinado pero no sabes cómo puedes hacerlo no te pierdas el vídeo de hoy. En él te enseño qué herramientas y utensilios necesitas para llevarlo a cabo (nada que no tengas en casa), te muestro el paso a paso y trucos que harán que te quede perfecto. Además, en esta ocasión y a diferencia de como se suele hacer habitualmente, lo vamos a hacer con una plancha de pelo y con una técnica super sencilla y rápida.

¡Ahora sí que sí! Después de ver este vídeo no tendrás excusa para ir perfecta a tu siguiente sarao.

¡Un abrazo fuerte!

