Luce una piel natural y muy luminosa con este maquillaje 'exprés'

La nueva gama de productos de NYX Professional Makeup permite lucir un rostro hidratado, ligero y puro durante horas

Martes, 28 mayo 2019

Sombra aquí y sombra allá... la tienda que la marca de maquillaje NYX tiene en Bilbao, en concreto en la calle Ercilla, se convirtió este sábado en una fiesta. La maquilladora e 'instagramer' de belleza Sandra Hernández, conocida en las redes sociales como sansett, cambió los roles para ponerse a los pinceles del equipo de profesionales que la firma tiene en la capital vizcaína. Y así, en pocos minutos, le realizaron un maquillaje 'efecto buena cara' muy favorecedor para el verano, una época en la que nos deshacemos de las bases más pesadas y damos prioridad a una piel luminosa.

Sandra fue la protagonista de un 'beauty look' muy natural que le permitió lucir una piel hidratada, ligera y pura gracias a la nueva colección 'Bare With ME.' Se trata de una gama de productos con una concentración extrema de agua y con extractos de aloe y pepino, que hidrata y suaviza todos los tipos de rostros. Puedes llevarlos en tu bolso para aplicártelos tantas veces como desees, aunque en realidad no te hará falta porque tu piel lucirá impecable hasta 8 horas.

La tendencia del 'no makeup', es decir, maquillarse sin que se note, gana terreno esta temporada. Cada vez se persigue más la apariencia de un cutis descansado, con luz y perfecto, pero sin dedicarle horas y sobre todo de manera fácil. En el vídeo que acompaña a esta información, los expertos de NYX crean un look fresco en pocos pasos para que vayas maquillada sin lo que parezca.

Y ¡atención! porque en Bizkaia Dmoda queremos agradecer la fidelidad que nos estáis demostrando cada día con un sorteo de un lote completo de productos de esta nueva colección de NYX, valorado en 150 euros, en nuestra cuenta de Instagram. Así que si todavía no nos sigues en esta red social, date prisa porque muy pronto tendrás la oportunidad de ganar este increíble pack de maquillajes con los que deslumbrar en tus días y noches de verano.