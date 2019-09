Lancôme embellece... y además lucha contra el analfabetismo La multinacional de la cosmética trabaja en la inserción laboral de 42 jóvenes que abandonaron los estudios LUIS GÓMEZ Martes, 10 septiembre 2019, 17:16

La industria de la cosmética tiene pretensiones que en ocasiones trascienden la belleza y el negocio. El programa se llama 'Escribe tu futuro' y lo dice todo. Más de 40 jóvenes españolas están escribiendo el suyo gracias a proyectos altruistas como 'Write Her Future' , impulsado por Lancôme. La multinacional francesa mantiene su lucha contra el analfabetismo a través de un programa que puso en marcha en 2018 con la colaboración de la organización Plan International con el objetivo de «mejorar las habilidades de comunicación y expresión» de las muchachas. La iniciativa ha cumplido su primer año de vida y se puede decir que gracias a él 42 muchachas españolas «disfrutan de un mundo mejor».

Las alumnas que participan en estos cursos tienen entre 16 y 21 años, no han terminado la ESO y presentan dificultades de lectura y escritura, comprensión y comunicación, según explica Baptiste Beau, director general de Lancôme España. Pertenecen a colectivos de población «en desventaja», con especiales dificultades de inserción sociolaboral. «Queremos construir un futuro mejor para ellas», subraya. En la actualidad acuden a las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de Madrid para aprender un oficio y recibir una formación básica.

El programa, de 40 horas, consiste no solo en diferentes módulos teórico-prácticos. El equipo de Lancôme España se ha volcado personalmente y, en concreto, 17 empleados se han involucrado como voluntarios mediante «mentorías semanales». La idea es acercar a estas chicas a entornos laborales y favorecer la creación de una red social «más amplia y nutrida».

Baptise Beau, director general de Lancôme España, la actriz Penélope Cruz y Concha López, directora general de Plan Internacional, en la presentación de 'Write your Future', acompañados de algunas de las mujeres que se han sumado a esta iniciativa / Lancôme

Romper barreras y miedos

Gracias a 'Write Her Future', las jóvenes han aprendido no solo a expresarse y a comunicarse mejor, sino que les ha permitido «romper con barreras y miedos personales, asociados a vencer su timidez a hablar en público». También les ha ayudado a mejorar la confianza y seguridad en sí mismas. «De cara al público me expreso mejor, he cogido más confianza, y ahora puedo hablar con más seguridad», confiesa Sara, una de las participantes en el programa. Susana, otra de las jóvenes asistentes a estos cursos, añade: «Ahora tengo más seguridad en mí misma de decir que yo sí puedo hacer las cosas y cumplir mis sueños».

Esta iniciativa se enmarca en un programa mundial de lucha contra el analfabetismo de jóvenes, tanto de países desarrollados como emergentes, y cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. «Existe una realidad invisible y afecta especialmente a mujeres de entornos vulnerables. El bajo rendimiento escolar a los 15 años causa abandono de los estudios y les condena a aspirar a trabajos mal remunerados o quedar fuera del mercado». lamenta Baptiste Beau.

«Mi sueño es llegar a ser esteticista profesional», proclama una alumna. «Me gustaría ser profesora de infantil», detalla otra. «¡Buah, querría triunfar como una superpeluquera! Hay que atreverse a aprender nuevas cosas. Tengo una mente muy abierta. Soy la única de 13 hermanos que participa en este tipo de cursos y soy el orgullo de mi familia», aplaude una de las alumnas. Beau está encantado de que este tipo de programas ayude a erradicar la «dependencia y exclusión. Queremos llegar más lejos con el compromiso de marca apoyando a mujeres que sufren de analfabetismo»