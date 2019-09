La doctora bilbaína que hará magia con tu piel después de las vacaciones

La doctora Pantxique Casquero en su consulta Desde la Clínica de Medicina Estética y Homeopática de la doctora Pantxike Casquero nos enseñan los mejores tratamientos para prevenir y curar los daños ocasionados por la exposición al sol MARÍA CALVO Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:12

Nos gusta el sol y nos gusta ensalzar los beneficios que produce de forma natural en nuestro organismo – favorece la producción de vitamina D y nos ayuda a liberar endorfinas -. Para qué negar lo mucho que nos gusta también volver a la oficina con un bronceado envidiable, fruto de varios días de desconexión a orillas del mar. El verano nos gusta, y mucho, pero pronto toca a su fin para devolvernos sin contemplaciones a una rutina de jornadas maratonianas. Ese tono de piel tostado que tantas horas nos costó conseguir, comienza a esfumarse como por arte de magia entre las cuatro paredes de nuestro despacho. «Lo bueno dura poco», dicen, pero los daños que ha podido ocasionar esta exposición al sol quizás te acompañen de por vida. Por suerte, hemos dado con la persona capaz de poner un punto de sensatez a este asunto y de ayudarte a subsanar a tiempo los efectos más nocivos que, por error o inconsciencia, hemos podido cometer.

«La piel tiene memoria» es una frase que los expertos no paran de repetir y que la doctora Pantxike Casquero no tarda en recordar. Desde su clínica de Medicina Estética y Homeopatía, situada en la calle Máximo Aguirre 22 de Bilbao, nos cuenta que no tenemos por qué renunciar a tomar el sol, sino que debemos mejorar nuestra relación con él. Todo comienza a base de sencillos gestos. «Me parece que la prevención es mejor que el tratamiento», afirma. Y ahí está la clave. Con unos buenos cuidados previos, la piel puede envejecer conforme a tu edad cronológica, e incluso, se puede retrasar algo más tu envejecimiento biológico, que es aquel que refleja la edad que aparentas, no la que tienes realmente.

Sencillos gestos de prevención

¿Sabías que no todas las cremas son buenas para tomar el sol? La doctora recomienda echarse crema fotoprotectora antes de salir de casa, entre media hora y una hora antes, sobre todo si vas a estar en el monte, en la playa o en terrenos con altura. Tiene que estar bien extendida y echar una cantidad generosa. «Si un bote de crema te dura tres meses es que algo estás haciendo mal». Es importante repetir la operación cada dos horas, y si vas a estar en contacto con el mar, han de ser resistentes al agua.

«Usando protección 50 o superior, ¿te pones menos moreno?» Es la pregunta del millón cada verano y la respuesta es un 'no' rotundo. «Personalmente, utilizaría un factor 50 plus. Cuida la piel, la hidrata, la nutre, evita la formación de manchas y el efecto antiradicales libres, que es lo que buscamos para no envejecer. Y además, te bronceas».

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que no se pueden usar las mismas cremas en invierno que en verano. De este modo, si vas a tomar el sol conviene dejar de lado las cremas con ácido retinoico, que son las que sirven para rejuvenecer la piel, puesto que son fotosensibles y pueden producir manchas. También «se pueden utilizar otras que prevengan esas arrugas sin la fotosensibilización, con nuevas cremas que, como hemos dicho, no contengan ácido retinoico», aclara. Además, siempre vendrán bien las que tienen vitamina C. ¿Un comodín? El ácido hialurónico, que nunca va a aumentar la pigmentación y va mantener el nivel de hidratación.

«Todos queremos una piel bronceada que dure el mayor tiempo posible, lo que muchos no saben es que se puede conseguir a través de la propia alimentación», declara la doctora. Así que es importante incluir en la dieta verduras y frutas, que son fuente de vitaminas y betacarotenos, y sobre todo agua. «Yo puedo comer bien y echarme una crema hidratante maravillosa, pero si no me alimento adecuadamente y no bebo agua suficiente, mi piel seguirá estando seca y apagada», apunta.

Por último, para prevenir los efectos nocivos del sol debes saber que existen muchos medicamentos que no deberías tomar antes de exponerte a la radiación solar, ya que también son fotosensibles. Algunos psicofármacos, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos anticonceptivos e, incluso, el aparentemente inofensivo Ibuprofeno, pueden provocar manchas solares.

Soluciones efectivas post-vacacionales

Si crees que durante años has abusado del sol y ya te has saltado la fase de 'prevenir', ahora toca 'curar'. Los síntomas frecuentes tras las vacaciones suele ser el aumento de manchas, arrugas, flacidez y sequedad. Por eso, en la clínica de la doctora Casquero te ofrecen todo tipo de soluciones para paliar el sufrimiento interno y externo de tu piel a partir del mes de septiembre. Si este es tu caso, «se van a necesitar más sesiones y una combinación de más tratamientos», explica. En primer lugar, recomiendan hacer una cura exfoliante, antioxidante y reparadora de los daños en el DNA de la célula por los efectos nocivos del sol. Además, utilizan el revolucionario diagnóstico con VISIA, un aparato de análisis facial que evalúa el estado de tu piel de una forma profunda que a simple vista sería imposible detectar. «La mayoría de los pacientes presentan una edad biológica mayor de la que tienen realmente», lamenta. Más tarde, se harán 'peelings' de menor a mayor profundidad según el tipo de piel y las características de cada paciente, junto con mesoterapia, con o sin agujas, que aportarán vitaminas, ácido hialurónico, aminoácidos, que darán mayor elasticidad, borraran pequeñas arrugas y, en definitiva, recuperaremos una piel más sana y joven.

Paciente sometiéndose a un diagnóstico VISIA

El tema de las manchas, y por supuesto el melasma resistente o recurrente , es uno de los que más preocupan a los pacientes de la doctora Casquero y sus tratamientos suelen ser los más demandados. «Hay que tratarlas durante el otoño y el invierno y cuidarlas el resto del año». Sin embargo, revela que no todas se pueden eliminar totalmente y no siempre el resultado de los tratamientos produce la desaparición total de la mancha. Según nos explica, incide en que existen 2 grados de melasma: uno que desaparece con buenos resultados despúes del embarazo o supresión de la píldora anticonceptiva, y otro persistente que se agrava con los rayos solares. El origen de estas manchas en el melasma se cree que es uno de los mecanismos que favorece su aparición. Está relacionado con la presencia de receptores de estrógenos en los melanocitos que, al estimularlos, aumentaría la producción de melanina, lo que explicaría que sea más frecuente su aparición después del embarazo, la toma de anticonceptivos o tratamientos con estrógenos. Por esto el tratamiento estrella de este año será el peeling 'Reverse peel/ 3 fases' que promete resultados en el melanoma recurrente y resistente por su nueva composición. Actúa a nivel más profesional sin causar inflamación.

Por último, para un tratamiento completo, no pueden faltar los cuidados internos complementario. «Lo mejor es hacer una depuración hepática. Hay fórmulas magistrales preparadas para limpiar estas vías biliares y hepáticas». Probióticos, fibra, más ingesta de agua, comida más limpia y sin calorías superfluas, libres de azúcares y alcohol, son algunos de los tips que la doctora Pantxique Casquero nos recomienda tener en cuenta para tener una piel radiante durante todo el año.