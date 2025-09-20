El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kim Kardashian llega al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. David Swanson

¿Por qué ha cerrado Kim Kardashian su línea de cosméticos después de solo tres años?

Los productos de SKKN continuarán existiendo como parte de la exitosa empresa de ropa moldeadora Skims, propiedad de la celebrity

Raluca Mihaela Vlad

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:20

Kim Kardashian, conocida celebrity, empresaria y futura abogada estadounidense, ha decidido poner punto final a su línea de cosmética SKKN BY KIM después de apenas ... tres años en el mercado: «Ha sido un honor haber sido parte de su trayectoria en el cuidado de la piel», se anuncia en la página web de la marca. Empieza un nuevo camino con nuevas sorpresas bajo el paraguas de Skims. Ropa moldeadora y cosmética en una misma casa.

