¿Por qué ha cerrado Kim Kardashian su línea de cosméticos después de solo tres años?

Kim Kardashian, conocida celebrity, empresaria y futura abogada estadounidense, ha decidido poner punto final a su línea de cosmética SKKN BY KIM después de apenas ... tres años en el mercado: «Ha sido un honor haber sido parte de su trayectoria en el cuidado de la piel», se anuncia en la página web de la marca. Empieza un nuevo camino con nuevas sorpresas bajo el paraguas de Skims. Ropa moldeadora y cosmética en una misma casa.

SKKN había sido adquirida el pasado marzo por la existosa empresa de ropa moldeadora Skims, que también pertenece a la conocida estrella televisiva. También fue adquirida la participación que el gigante de la belleza Coty tenía en la marca de cosméticos. Este último, en 2021 invirtió 200 millones de dólares para adquirir una participación del 20% en la empresa KKW Beauty, que más tarde se renombró como SKKN BY KIM. 70 millones de dólares acabó perdiendo Coty después de aquella inversión. Ahora, todo se encuentra bajo el mismo techo.

Una publicación en las redes sociales lo dejaba claro: «Disfruta de tus productos esenciales favoritos de SKKN por tiempo limitado mientras nos preparamos para relanzarnos bajo la marca SKIMS». Los comentarios no se hicieron esperar, pidiendo la vuelta al mercado de diversos lanzamientos como los perfumes KKW de la celebrity, su colección de maquillaje inspirada en los años 90 y los solicitadísimos contornos e iluminadores en crema. Estos últimos formaban parte de un kit que se vendió por 48 dólares y que se agotó en apenas unas horas, generando una venta de 14,4 millones de dólares.

Con SKKN, la empresaria intentó por segunda vez entrar al mundo de la cosmética, después del exitoso antecedente familiar que tiene en Kylie Jenner, poseedora de la muy copiada y valorada, Kylie Cosmetics, que cumple ahora diez años desde su comercialización. La colaboración que hicieron ambas hermanas generó 13,5 millones de dólares en ventas.

Uno de los puntos débiles de SKKN se encontraba en su precio. El kit de los nueve pasos de skincare por el que se popularizó se comercializaba por más de 600 dólares, alejándose del bolsillo de sus seguidores.