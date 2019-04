Orgullo afro: los pelos rizados de Euskadi que triunfan en el extranjero

Actitud, creatividad, honestidad y perseverancia. Son las armas que ha empleado la peluquera y maquilladora Atika Laaouad para llegar a lo más alto en su profesión. Nos recibe en su salón, Nadur Estilistas, que se ha convertido en toda una referencia en Euskadi. Se trata de un pequeño establecimiento en el barrio vitoriano de Judimendi con las paredes repletas de diplomas enmarcados e imágenes de sus mejores trabajos colgadas de las paredes. Un simple vistazo es suficiente para percibir que las melenas afro son su especialidad.

Atika Laaouad en su salón de peluquería, Nadur Estilistas. / Rafa Gutiérrez.

Atika, de ascendencia árabe y afincada en Vitoria desde 1993, ha sido reconocida con el premio a la mejor Estilista de novias y técnicas de color en los My Hairitage Natural Hair Awards en Estados Unidos y ha logrado el segundo puesto en el World Style Contest Campeonato Nacional de España (Davines). Además, ha quedado cinco veces finalista en el concurso Black Beauty Sensationnel Hair Awards celebrado en Londres, Inglaterra. El 2 de diciembre del año pasado finalmente logró la victoria.

«Cuando escuché mi nombre no podía creérmelo, me quedé en shock», reconoce. Entre trabajos de medio mundo conquistó al jurado con su propuesta 'Mother Nature', inspirada en la naturaleza: cuatro estilismos que incluían maquillaje, peinado y vestuario. «Me basé en el horizonte, un bosque, el mar y el otoño», explica. A partir de ahí horas y horas para crear los colores con los que teñir las melenas, realizar los peinados (en algunos casos con alambres en el interior) y maquillar a las modelos. «Para mi era un reto y me llena de orgullo representar a Vitoria».

Algunos de los peinados finalistas en los Black Beauty Sensationnel Hair Awards.

Los inicios, sin embargo, no fueron fáciles. Y Atika los recuerda con emoción ahora que ha conseguido triunfar a nivel internacional. «Desde pequeñita me ha gustado la moda y también el tema de peluquería. De más mayor quería alisarme el pelo, que en sí es súper rizado, y no conseguía que nadie me lo hiciera bien. Así que yo misma tuve que aprender las técnicas», confiesa esta mujer formada en Barcelona, París y Londres.

Con el tiempo se fue especializando en melenas 'afro' y hoy en día su coqueto salón de peluquería es toda una referencia en el País Vasco. También por sus rastas, trenzas, extensiones de cabello natural, técnicas de coloración innovadoras y naturales y pelucas personalizadas para personas que se encuentran en un proceso de quimioterapia.

Las rastas y las trenzas son algunas de sus especialidades.

«Por mi peluquería pasa gente de todo tipo, desde la señora del barrio de toda la vida hasta políticas famosas y clientes de diferentes nacionalidades como Venezuela, Colombia o Brasil que buscan un trabajo muy específico», aclara. Además, imparte formación de maquillaje con el método Jorge de la Garza y cursos de diferentes técnicas de posticeria o trenzados a profesionales en España, Francia o Londres.