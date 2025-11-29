Anabel, Alicia, Maider y Unai, los vecinos que han conseguido que la Navidad llegue a su barrio un año más Esta cuadrilla ha vuelto a decorar la plaza Arbidea con luces para animar a los vecinos y alegrar la zona. «Queremos crear comunidad», explican

María de Maintenant Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:32

Anabel, Alicia y sus hijos, Maider y Unai, han conseguido que la Navidad llegue hasta su barrio un año más. Estos vecinos de Txurdinaga han elaborado un decorado de luces de manera artesanal que ha vuelto a despertar el interés de todo el vecindario. Lo que surgió como una idea modesta se ha convertido en un proyecto «mucho más grande» que ha llamado la atención de todas las personas que se han acercado a la plaza. «Empezamos a poner adornos en las jardineras y los vecinos nos dijeron que les alegraba mucho. En ese momento floreció el proyecto», explican.

Anabel y Alicia se conocieron hace 27 años, cuando sus hijos eran pequeños y jugaban en la plaza del barrio. Hace tres, cuando tomaban algo en la terraza de un bar, se les ocurrió la idea de adornar una de las plazas de la calle Arbidea para alegrar la zona en época navideña. Poco a poco empezaron a pensar en ideas, diseñar bocetos y comprar materiales. Todo lo hacen a mano y los preparativos comienzan en septiembre. El año pasado sorprendieron a los vecinos con arcos y flores, espumillón, figuras de Olentzero y Papa Noel, lazos de colores...

Y este año han dado un paso más. Los cuatro impulsores han creado un gran túnel de luz de 15 metros decorado con espumillón y luces de todo tipo de colores. Para sujetarlo han tenido que elaborar 200 kilos de cemento para que la estructura no se vuele. Las jornadas han sido especialmente intensas y han trabajado a destajo a diario, incluidos los fines de semana, para sorprender a los vecinos. También los días de temporal, cuando la lluvia y el granizo azotaban con fuerza.

«Hemos trabajado durante muchísimas horas. No ha sido fácil, porque hemos tenido que compaginarlo con nuestros trabajos, pero estamos muy contentos con el resultado final. Queremos que lo disfruten», relatan. El decorado ha creado gran expectación entre amigos y vecinos. Son muchos los que han desfilado por la plaza para ver el proceso y felicitarles por la iniciativa. Ayer a última hora de la tarde, Anabel y su hija Maider ultimaban los preparativos del túnel subidas a unas escaleras. «¡Pásame las bridas!». «Hay que engancharlo bien». «Vamos a encenderlo, a ver cómo queda». Son algunas frases que se podían escuchar mientras trabajaban con esmero. ¡Qué paciencia!

Ampliar Anabel y Maider ultiman los preparativos del túnel de luz. M. de Maintenant

Ampliar Los vecinos han decorado las jardineras de la plaza con adornos navideños. M. de Maintenant

Ampliar Anabel, Alicia, Unai y Maider también han creado un photocall. M. de Maintenant

Encendido oficial

Este año, Anabel, Alicia, Maider y Unai han construido un túnel de luz de 15 metros con nueve arcos iluminados con base de hormigón, cascanueces gigantes con materiales reciclados, un buzón navideño elaborado a mano y la figura de Olentzero. También han colocado un photocall en uno de los bancos de la plaza para que los más pequeños puedan sacarse fotos. «Los vecinos están alucinados. Nosotras somos la cara visible, pero queremos agradecer el trabajo de las personas que nos han ayudado puntualmente. También a los pequeños comercios y a la residencia que han colaborado con la iniciativa», dicen. Este viernes a las 19.30 horas ha tenido lugar el encendido oficial. Anabel y Alicia han organizado una pequeña merienda con vecinos y amigos para celebrar el comienzo de la Navidad. El encuentro también ha contado con apoyo institucional. Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, se acercó hasta la plaza Arbidea para ver el encendido.

El objetivo de los vecinos va mucho más allá de llevar la magia de la Navidad al barrio. «Queremos estrechar lazos, que los vecinos se conozcan, interactúen, se ayuden. Se trata de vivir en comunidad. La idea es transmitirlo a las siguientes generaciones. Nuestros hijos han colaborado con muchísima ilusión y les estamos inculcando la idea de no ser individualistas, de compartir con el vecindario. Queremos que continúen con esto», cuentan. Anabel, Alicia, Unai y Maider han prendido las luces de su plaza y con ellas también se ha encendido la ilusión de un barrio entero que ya disfruta del ambiente navideño.

