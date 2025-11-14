El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sexo en Nueva Bilbao (LIII)

«Resulta que el Cayetano que conozco en Madrid es de Bilbao y está divorciado...»

Ligar en Euskadi es casi ciencia ficción… pero en Madrid hasta con un vasco parece más fácil

Karri Bilbao

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

Tras conocer a María en un Congreso de Turismo hace poco más de un año, me invita a pasar el fin de semana en su ... casa en Madrid. Acepto la invitación encantada, dispuesta a disfrutar de la ciudad y sus múltiples posibilidades. María ya se alojó en mi casa y, tras disfrutar de un plan de día en el Puerto Viejo de Algorta y prolongar la noche en Bilbao por los locales de ambiente habituales, constató lo que ya le anticipé antes de su llegada a la villa; que en Euskadi ligar es complicado y, según sean las circunstancias y el escenario, cosa de ciencia ficción. Exagerada la afirmación o no, si hiciéramos una encuesta entre los vascos, no dudo que, aunque los tiempos han cambiado algo, la diferencia sigue siendo abismal en la manera de ligar traspasado el perímetro que delimita nuestra Comunidad. Con este pensamiento preparo la maleta y pongo rumbo a la casa de mi amiga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Resulta que el Cayetano que conozco en Madrid es de Bilbao y está divorciado...»

«Resulta que el Cayetano que conozco en Madrid es de Bilbao y está divorciado...»