«Resulta que el Cayetano que conozco en Madrid es de Bilbao y está divorciado...»

Tras conocer a María en un Congreso de Turismo hace poco más de un año, me invita a pasar el fin de semana en su ... casa en Madrid. Acepto la invitación encantada, dispuesta a disfrutar de la ciudad y sus múltiples posibilidades. María ya se alojó en mi casa y, tras disfrutar de un plan de día en el Puerto Viejo de Algorta y prolongar la noche en Bilbao por los locales de ambiente habituales, constató lo que ya le anticipé antes de su llegada a la villa; que en Euskadi ligar es complicado y, según sean las circunstancias y el escenario, cosa de ciencia ficción. Exagerada la afirmación o no, si hiciéramos una encuesta entre los vascos, no dudo que, aunque los tiempos han cambiado algo, la diferencia sigue siendo abismal en la manera de ligar traspasado el perímetro que delimita nuestra Comunidad. Con este pensamiento preparo la maleta y pongo rumbo a la casa de mi amiga.

La ciudad me recibe con cielos despejados y un frío que revitaliza. El tráfico es denso pasadas las seis de la tarde y en el punto acordado aguarda mi espera María. Vive en un apartamento alquilado, coqueto y acogedor en pleno centro de Madrid. Ha planificado las horas por delante para aprovechar al máximo dos noches con sus días hasta el domingo por la tarde. El viernes acudimos a Aurora, un local que despeja mesas y sillas tras la cena para abrir las puertas a un público de edades parecidas a la nuestra. Hoy toca Picoco´s Band, grupo que versiona canciones en castellano de pop-rock de los noventa.

Alaska, Hombres G, Gabinete Caligari y Radio Futura nos sueltan a bailar en la pista intercaladas con melodías de Danza Invisible, los Secretos, Celtas Cortos y los Ronaldos. Al son de la mítica de Burning, Qué hace una chica como tú en un sitio como este, toma posiciones un chico que hace unos minutos observaba desde la barra junto a un par de amigos. Viste camisa Oxford impoluta, pantalones y zapatos clásicos. Luce una raya bien marcada con gomina y un aspecto general que no sé en otros lares, pero en Bilbao venimos denominando Cayetano. Aunque no sea mi estilo de preferencia, he de reconocer que es agradable, pero también que algo chirría por todos lados…

No sé si es consecuencia de su entrada a bocajarro y sin preámbulos; un «cómo te llamas y de dónde eres» o un acento que no sé ubicar de primeras a las tantas de la madrugada en un lugar como éste, pero sin titubear le respondo que me llamo Karri y que soy de Bilbao. Con ambas respuestas iniciamos una conversación a trompicones y amortiguada por el ruido. Cuál es mi sorpresa cuando sonríe misterioso y me dice que trabaja en Madrid desde hace un par de años, pero que sus padres continúan viviendo en pleno centro de Bilbao, junto a Moyúa. Divorciado de una vasca y sin hijos en común, decidió aceptar una oferta laboral y poner tierra de por medio. Vaya sorpresa, le digo. No esperaba conocer a un vasco en Madrid y mucho menos así, en una discoteca y que directamente me hablara. Reconoce que en Madrid las cosas cambian y que las reglas de juego en nada se parecen a las de Bilbao. Confiesa que mi aspecto le ha despistado y que no esperaba que compartiéramos lugar de nacimiento. Se llama Diego. Ahora soy yo quien le pregunta si de haber sabido que era vasca me habría entrado… Dice entre carcajadas que se lo habría pensado… Bailamos en grupo y nos despedimos sin intercambiar números de teléfono ni amago de volver a vernos.

No sé si será la costumbre o la falta necesaria de química, pero dos vascos ligando en Madrid no han dado esta noche para mucho…