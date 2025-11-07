El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sexo en Nueva Bilbao (LII)

«¡Ya llevo un año por aquí! Por cierto, en casa de Iñigo estuve dos horas… y fueron más que suficientes»

He organizado una cena con los del gimnasio y he vuelto a cruzarme con Iñigo en Halloween… divorciada no se vive nada mal

Karri Bilbao

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:25

No sé si será fruto de las campañas publicitarias de las grandes cadenas comerciales, pero pasado Halloween, ya tenemos la vista puesta en Navidad. Por ... eso en las conversaciones de cuadrillas y compañeros de la empresa, consultamos calendarios para planificar comidas y cenas que cada año iniciamos antes. Noviembre ya está marcado en rojo algunos viernes por compromisos varios y en diciembre apenas quedan huecos libres. Bilbao se convierte en un hervidero cada fin de semana, pero en estas fechas particularmente, la alegría por juntarnos se multiplica y flota en las calles. Lo cierto es que anticiparse es necesario para reservar mesa y, en algunos casos, misión imposible cuando los comensales superamos la decena.

