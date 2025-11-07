«¡Ya llevo un año por aquí! Por cierto, en casa de Iñigo estuve dos horas… y fueron más que suficientes»

No sé si será fruto de las campañas publicitarias de las grandes cadenas comerciales, pero pasado Halloween, ya tenemos la vista puesta en Navidad. Por ... eso en las conversaciones de cuadrillas y compañeros de la empresa, consultamos calendarios para planificar comidas y cenas que cada año iniciamos antes. Noviembre ya está marcado en rojo algunos viernes por compromisos varios y en diciembre apenas quedan huecos libres. Bilbao se convierte en un hervidero cada fin de semana, pero en estas fechas particularmente, la alegría por juntarnos se multiplica y flota en las calles. Lo cierto es que anticiparse es necesario para reservar mesa y, en algunos casos, misión imposible cuando los comensales superamos la decena.

Con este pensamiento en mente, quedo encargada en el grupo del gimnasio para reservar restaurante el último sábado de noviembre. Me decido por Ein Prosit, el alemán ubicado en el Ensanche, acierto seguro que nunca defrauda y sé que cuadrará a todos por localización y presupuesto. Nos juntaremos diez con edades y circunstancias dispares vinculados gracias a dos días a la semana pasadas las seis de la tarde. Una ventana de aire fresco que nos sacude por un rato de la rutina laboral y quehaceres cotidianos.

En el divorcio aprendí pronto que nadie te viene a buscar para hacer planes distintos a los que hacías antes de separarte. Si no cambias de entorno, el entorno no cambiará para ti. Por eso, es crucial acudir a eventos o matricularte en cursos que quizá no necesitas para formarte académica ni laboralmente pero sí en el ámbito personal. Es un consejo que escuchaba sin prestar atención cuando en mi cabeza ni siquiera estaba decir adiós a un matrimonio tradicional, pero la realidad se impuso y, lejos de encerrarme entre cuatro paredes a la espera de alguien que viniera a rescatarme, busqué salidas que ocuparan un tiempo hasta entonces compartido casi en exclusiva en pareja.

De ahí que decidiera reciclarme en módulos universitarios, desempolvar conocimientos adquiridos hacía años de idiomas y apuntarme a conversaciones con nativos o «euskaldunberris» en algunos locales improvisados. Clases de cocina y baile nunca fueron opción, pero pasado un año me hablaron del Metropolitan y sus múltiples posibilidades. Pilates fue la actividad que elegí para estrenarme y allí conocí a gente interesante y divertida con la que he quedado alguna que otra vez a tomar algo tras las clases. Ya os contaré cómo nos va en la comida programada para el último sábado de noviembre. No dudo que el ambiente será inmejorable y que prolongaremos el encuentro hasta tarde.

Por otro lado, ¿recordáis que Iñigo me había invitado a acudir a su casa a una fiesta de Halloween? Me presenté con mi amiga Izaskun, dispuestas a disfrutar de un plan inesperado una noche mágica. Lo mismo pensaron las más de veinte personas que allí nos juntamos, entre ellas la chica con la que se besaba en el pub del Casco Viejo cuando nos encontramos. Nos saludamos con dos besos rápidos, agradeciendo la invitación en un espacio tan privado. Conocimos a sus hermanas y a un par de chicos agradables, pero nada memorable, para qué engañaros. Un par de cervezas por cortesía y, apenas dos horas después, decidimos marchar las dos hacia la zona de Henao. Iñigo se extrañó de que nos fuéramos de su casa tan pronto, pero tampoco percibí ni en su mirada ni en sus gestos que le importara en exceso nuestra huida temprana. Ya nos veremos por ahí, dijimos al despedirnos. Iñigo es majo, pero no cuajó entonces y dudo que a corto plazo lo haga…

Hace un año que inicié esta sección para contaros qué sucede por las calles de Bilbao y alrededores al estrenar estado civil tras un largo matrimonio. Eskerrik asko, muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura.