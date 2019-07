Diez series que no te puedes perder este verano Con la llegada del calor, no solo nos despedimos del trabajo y de la rutina, sino también de la programación televisiva que nos ha acompañado durante todo el curso. Por ello, aquí van algunas opciones con las que la pequeña pantalla quiere alegrarnos el verano CARLA COALLA Miércoles, 31 julio 2019, 20:38

1. Big Little Lies

De éxito internacional, protagonizada por Nicole Kidman, Shailene Woodley y Reese Witherspoon, la serie ya cuenta con su segunda temporada, aunque Antena 3 estrenaba el pasado mes el primer capítulo. A pesar de que la HBO habló de este drama televisivo como una miniserie, pronto anunciaría la emisión de una segunda temporada, consolidando el éxito de la misma.

2. Señoras del (h)Ampa

Un gran éxito de audiencia refrendan ya a 'Señoras del (h)Ampa', una de las ficciones más esperadas de la temporada. Telecinco ha apostado por ella para ganar terreno durante la jornada estival, ya que se trata de una comedia que está enganchando al público, a juzgar por los datos de 'share'. La serie está protagonizada por Toni Acosta y Malena Alterio, entre otras.

3. La Casa de Papel

El pasado 17 de julio, ante una gran expectación, aterrizaba en Netflix la tercera temporada de 'La Casa de Papel', después de haberse confirmado que también habrá una cuarta. Los nuevos capítulos narran el reencuentro de la banda después de que uno de ellos, Río (Aníbal Cortés), haya sido capturado por la policía. Protagonizada por Úrsula Corberó y Álvaro Morte, la ficción giró en torno a un atraco que culminó con el triunfo de los ladrones. Ahora, las cosas podrían cambiar.

4. Orange is the New Black

El pasado 7 de julio aterrizó en Netflix otra serie de reconocimiento internacional, 'Orange is the New Black'. La expectación que siempre rodea a la serie es ahora aún mayor, porque se trata de la séptima y última temporada de la ficción. Además, recordemos que en el último episodio emitido, Piper Chapman (Taylor Schilling) salía de la cárcel gracias a que Alex Vause (Laura Prepon) se quedaba a merced de otra de las reclusas para ayudarla.

5. The Rookie

Telecinco ya anuncia que esta ficción, cuyo personaje principal es el protagonista de 'Castle', el actor canadiense-estadounidense Nathan Fillion, entrará a formar parte de su programación veraniega. La serie, que ya se estrenó en España en la TNT en octubre de 2018, es recuperada por Mediaset para llenar el espacio de 'prime time' de los meses de julio y agosto, aunque aún no hay fecha de estreno.

6. The Crossing (La Travesía)

El 'prime-time' de Telecinco estará ocupado por esta serie estadounidense que ya fue promocionada por la ABC como «la nueva 'Perdidos'». Se trata de una serie que narra la historia de 500 personas, la mayoría de ellas muertas, que llegan a una playa desde el futuro, huyendo de una guerra. La ficción solo cuenta con una temporada, pues las bajas audiencias hicieron que fuera cancelada.

7. 9-1-1

El pasado verano fue la primera temporada de esta ficción la que causó sensación entre la audiencia de Cuatro, motivo de que ahora regrese a la pequeña pantalla su segunda tanda de capítulos. La serie gira en torno a la labor de los servicios de emergencias.

8. Animal Kingdom

Ya se está emitiendo, desde el pasado 1 de julio, la cuarta temporada de esta serie en Movistar Series y bajo demanda. La ficción estadounidense cuenta la historia de Joshua Cody (Finn Cole), un adolescente de 17 años que tras la muerte de su madre acaba mudándose con un clan familiar criminal.

9. Paquita Salas

En Netflix ya se puede ver la tercera temporada de 'Paquita Salas', una creación de 'Los Javis', Javier Calvo y Javier Ambrossi, que ha supuesto toda una revolución en la comedia de ficción. La serie está protagonizada por el actor Brays Efe, junto a un elenco genial con nombres como Belén Cuesta, Macarena García, una brillante Yolanda Ramos o Lidia San José. Destaca la presencia de Terelu Campos como antagonista de Paquita y un cierre de temporada muy en alto, que promete continuidad.

10. El Pionero

El pasado 7 de julio también llegó a la pequeña pantalla, de la mano de la HBO, 'El Pionero', la serie de no ficción que gira en torno a la vida de Jesús Gil, el que fuera alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid.