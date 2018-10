Xabier Basañez: «Es el animal que siempre quise» Xabier Basañez juega con Tom delante del BEC. / Luis Ángel Gómez El director general del BEC siempre soñó de niño con tener un perro. «Somos cinco hermanos. Los tres chicos siempre hemos sido muy de bichos, pero a mi madre le daban pavor los perros y a mis hermanas tampoco les gustan mucho, así que no logramos pasar de un pez y un jilguero» CARLOS BENITO Domingo, 7 octubre 2018, 00:15

Hubo un momento en el que Xabier Basañez cambió de bando. Se había pasado la infancia presionando en vano para tener un perro en casa, pero, cuando empezó a vivir con su mujer, se dio cuenta de que un piso no era el mejor entorno para un animal. Y, en contra de su inclinación natural, ha sido capaz de resistir durante muchos años el asedio de sus dos hijos, tan parecido al que ejercía él mismo cuando era chaval. «Eso sí, por el camino hemos tenido un montón de bichos en casa», puntualiza, y da paso a una lista fascinante de pequeños mamíferos que en algún momento han formado parte de la familia.

Estuvo el conejo, que roía con voracidad y dedicación todo el cableado de la casa. «Era blanco como la leche, pero le pusieron Beltzi», comenta con eterno asombro. Después vino la hurona Ona, una mascota de largo recorrido que duró ocho años: «Era divertida, pero estaba siempre con mi mujer y mis hijos y a mí no me hacía ni caso». Hubo también una convivencia fugaz con una rata, «con su cola larga», que les habían vendido como «muy maja» pero tenía cierta inclinación a morder. A continuación vinieron el ratoncito, que murió de una gripe, y el degú, una simpática ardilla chilena. Y en su memoria aún queda sitio para el hámster que su hija rescató horrorizada de una lonja juvenil, donde unos muchachotes lo habían pintado con spray y le habían dado a beber kalimotxo. El imponente censo se completa con unos cuantos polluelos de gorrión a los que intentaron sacar adelante. «Normalmente se morían, pero hubo uno que aguantó diez días a base de leche y miguitas de pan. Hicimos ensayos de vuelo en el salón y al final lo pudimos soltar».

Tom Raza: labrador. Edad: 3 años. Peso: unos 25 kilos. Carácter: alegre, juguetón, nervioso e incansable. Como es habitual en los labradores, le encanta el agua.

Sin turnos

Toda esa fauna vino a ser un prólogo que se alargó más de lo debido, porque en la mente de todos -y muy especialmente de sus hijos, que tienen ya 18 y 16 años- estaba siempre el perro. En 2015, el resto de la familia acudió a visitar un refugio canino en Gernika y Xabier dio por hecho que iban a regresar con compañía. No se equivocaba: el elegido fue Tom, un cachorrito de labrador de tres meses. «¡Era precioso! Mi condición fue no encargarme de ningún turno, sacarlo solo cuando me apetezca, y por ahora están cumpliendo», sonríe. En realidad, al director general del BEC se le ve radiante en compañía de Tom: «Hombre, sigo pensando que tener un perro en un piso es un poco rollo, pero estoy encantado con él. Hace muchísima compañía, compañía de la buena. Es el animal que siempre quise: un perro hermoso, tirando a grande. ¡Da gusto verlo!».

Ya se ha acostumbrado a tenerlo detrás a primera hora de la mañana, cuando va a prepararse el cortadito del desayuno y Tom le reclama su cuenco de leche. Y adora bajar con él a la playa en invierno y ver cómo se vuelve loco con el agua, o pasear juntos por La Galea. «Es superalegre, está todo el día meneando el rabo y solo quiere jugar. Tiene una vitalidad increíble, resulta imposible cansarlo. Le tiras la pelota quinientas veces y aún querrá que sigas. Y, si le dices cien veces seguidas que salga contigo, siempre será el más feliz del mundo. Ya es uno más de la familia. Cuando hacemos planes, está más considerado que yo mismo», comenta Xabier con un gesto de resignación. Incluso se lo han llevado a navegar en canoa por Plentzia y por el río Sella, aunque tener tanta agua alrededor fue una tentación demasiado fuerte para Tom: «Otros perros iban muy tranquilos, tan formales junto a sus dueños, pero este saltó al minuto cero».