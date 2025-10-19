El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno vasco levanta en el barrio bilbaíno de San Adrián una de las cuatro promociones de madera Luis Ángel Gómez

Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia

El Gobierno vasco apuesta por este material para mejorar en sostenibilidad y «acortar un 30% los tiempos de obra» de las promociones

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 19 de octubre 2025, 01:11

Comenta

La primera vez que el Gobierno vasco apostó por edificar una promoción pública de madera fue en 2017. Lo hizo en Hondarribia. El Departamento de ... Medio Ambiente, Planificación yVivienda –así se denominaba entonces– dirigido por el exconsejero Iñaki Arriola levantó en este municipio guipuzcoano lo que se calificó como el «edificio residencial más grande y de mayor altura jamás construido en el suroeste de Europa en este material». El proyecto se distribuyó en dos bloques de 32 y 33 pisos cada uno y demostró la eficacia de un material «tecnológicamente avanzado y medioambientalmente sostenible», que apenas se usaba en pisos públicos. Hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  9. 9 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia

Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia