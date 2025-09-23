11 vuelos desviados o cancelados por la niebla este martes en Loiu Cerca de 2.000 pasajeros se han visto afectados por los problemas en el aeropuerto

Josu García Martes, 23 de septiembre 2025, 09:05 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

La intensa niebla con la que ha amanecido el valle del Txorierri está obligando a desviar todos los vuelos que tenían previsto llegar al aeropuerto de Bilbao. Por ahora son 11 las operaciones afectadas -7 desvíos y 4 cancelaciones-, pero se espera que sean más a lo largo de la mañana de este martes.

Hasta las 9 de la mañana se han derivado cinco vuelos a Santander y uno a Madrid. Los aviones procedían de Barajas (2), Basilea, Barcelona, París y Alicante. Poco después se ha sumado uno más procedente de Viena. Los problemas en el aeorpuerto afectan ya a cerca de 2.000 pasajeros.

Algunas compañías están ya embarcando a pasajeros en autobuses en dirección a la capital cántabra ante la incertidumbre de si podrán reposicionar sus aviones en Loiu a lo largo de la mañana.

Estos episodios de niebla intensa en el Txorierri no son extraordinarios en esta época del año en la zona. Se suelen producir por la existencia de una amplia amplitud térmica (contraste de calor y frío), así como por la humedad.

