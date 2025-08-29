¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana La vaguada atlántica que ha sido protagonista en casi todo el país durante esta semana continúa instalada en la península

Una de cal y otra de arena. El final del mes de agosto en Bizkaia ha aguado el verano a más de uno. Y, por el momento, en el arranque de septiembre, el tiempo no variará demasiado. Este sábado, en el que hasta las 15.00 horas se mantendrá activo el aviso amarillo por oleaje, las nubes y la lluvia darán un respiro, pero el domingo la situación volverá a torcerse y reaparecerán los chubascos, incluso, más intensos y tormentosos que estos días.

La Aemet (Agencia Española de Meteorología) ha anunciado que la vaguada atlántica que ha sido protagonista en casi todo el país durante esta semana, provocando cielos cubiertos y una caída notable de los termómetros, continúa instalada en la península. En el territorio, este sábado se prevé lluvia por la mañana, pero según avance la jornada se abrirán claros y las máximas rondarán los 28 grados.

El domingo, en cambio, regresarán las nubes y la lluvia. Según el pronóstico de Euskalmet, se espera una jornada gris. El paso de este frente dejará en la provincia lluvias, que podrían ser en forma de tormenta en algunos puntos.

¿Qué tendencia esperamos para el tiempo de las tres primeras semanas de septiembre?



Soplará viento norte y descenderán las máximas. Al día siguiente, ya 1 de septiembre, la vaguada atlántica seguirá afectando a Bizkaia -en el caso de otras zonas, como en el nordeste peninsular y Baleares se prevén lluvias aún más intensas-. La temperaturas, por su parte, se mantendrán similares, las máximas en torno a 24 grados y las mínimas ligeramente más bajas, sobre 13 grados.

Previsión para septiembre

Para el martes, según el pronóstico semanal publicado en la web de Aemet, se espera una mejoría, si bien la información todavía es prematura. Aunque no se descartan lluvias, estas serán más dispersas y el mercurio tenderá a subir, acercándose a los 30 grados de máxima.

El organismo estatal ha publicado, además, la previsión meteorológica para las próximas tres semanas. Según reza el comunicado, la primera semana de septiembre se presenta con temperaturas, en conjunto, más bajas de lo normal en buena parte de la Península, especialmente en la mitad occidental. Las precipitaciones serán más abundantes de lo habitual para esta época del año en Galicia y puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales o algo por debajo.

Durante la semana del 7 al 14, predominarían unas temperaturas en torno a los valores propios de la época, si acaso algo más cálidos en el este peninsular y los archipiélagos. No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, aunque serían escasas en el suroeste peninsular. La incertidumbre es mayor para la siguiente semana, del 15 al 21 de septiembre: en principio, las temperaturas estarían en torno a sus valores habituales, mientras que sigue sin haber una tendencia clara para las lluvias.