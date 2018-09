Los vizcaínos pierden 170 puntos del carné al día, la mayoría por velocidad, alcohol o el móvil Pese a las campañas y a los riesgos que conlleva, numerosos conductores siguen cayendo por consumo de alcohol o drogas. / Luis Calabor Las siete autoescuelas del territorio que dan cursos de recuperación están a rebosar, con más de 200 alumnos al mes IZASKUN ERRAZTI Lunes, 3 septiembre 2018, 01:24

Velocidad, usar el teléfono móvil, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, no llevar puesto el cinturón de seguridad... Son conductas que pueden salir caras cuando se está al volante. Bien los saben los 9.858 conductores sancionados en los primeros seis meses del año en Bizkaia, que vieron volar de sus carnés un total de 30.568 puntos, lo que arroja una media nada desdeñable de 170 al día.

Pese a todo, estos datos pueden incluso invitar al optimismo si se comparan con los registrados en 2017 por la jefatura provincial de Tráfico. El año pasado se quitaron 80.895 puntos a un total de 25.309 automovilistas en el territorio: algo más de 221 puntos por jornada. «No es algo alarmante, si se tiene en cuenta que el número de conductores censados supera los 630.000», advierten desde la DGT. Aunque, eso sí, la medida aplicada desde hace más de una década para penalizar conductas inadecuadas en la carretera tuvo en sus comienzos un impacto evidente en cuanto a la reducción del número de accidentes que ahora parece haberse estancado. «Habría que darle una vuelta para que las estadísticas bajen de nuevo», apuntan las mismas fuentes. Todo pasa, dicen, por trabajar en la concienciación social, «en la educación desde pequeños». «Que tengan claro que un vehículo no es un arma, pero te puede matar», plantean.

Los conductores que reinciden en sus malos hábitos aún tienen peso en Bizkaia, donde el pasado año se retiraron 250 carnés. En este ejercicio, las cifras se podrían disparar, ya que sólo hasta el pasado junio otros 226 vizcaínos perdieron el permiso para ponerse al volante. Únicamente 28 fueron mujeres.

Con estos mimbres, las siete autoescuelas del territorio que tienen la concesión para reeducar a los automovilistas infractores están a rebosar, y eso que, al parecer, no todos los sancionados deciden volver a clase para recuperar lo perdido. «Al principio, quien perdía acudía de inmediato. Pero ahora la gente ha empezado a dosificar su saldo de puntos para no hacer más cursos de los necesarios, y hasta puede haber quien conduzca sin puntos, porque no se ejerce suficiente control sobre los conductores», lamenta Íñigo Montenegro, presidente de Asociación Provincial de Autoescuelas de Vizcaya (APAVI).

Los datos 9.858 conductores vizcaínos fueron sancionados de enero a junio por conductas inapropiadas al volante. Perdieron un total de 30.568 puntos. 226 automovilistas han perdido el permiso para ponerse al volante durante el primer semestre del año en Bizkaia. Únicamente 28 han sido mujeres. 215,26 euros cuesta el curso de recuperación de puntos del carné. Hasta el 31 de mayo las autoescuelas vizcaínas programaron un total de 84 cursillos. 97% de los vascos dispone de una autoescuela a la que acudir a clases de recuperación de puntos y permiso a menos de 30 kilómetros de distancia.

Según los datos que maneja la entidad que representa, hasta el pasado 31 de mayo un total de 948 personas habían asistido a los cursos establecidos por la Dirección General de Tráfico –unos 200 al mes– para recobrar puntos y vigencias. Muchos de ellos son «reincidentes y multirreincidentes», subraya Montenegro, quien permanece a la espera de «una transformación de la ley» para darle un tratamiento distinto a estos casos. «Es importante actualizar, porque hay cuestiones que son de pura lógica. Un alumno reincidente, por ejemplo, por un tema de alcohol o drogas, no se va a corregir por mucho que repita curso. Necesita un tratamiento alternativo», insiste.

Psicólogos y víctimas

En general, los cursos impartidos para la reposición parcial o total de los puntos del carné, 84 hasta el pasado 31 de mayo en Bizkaia, reciben «una buena valoración». «Muchos alumnos los acaban diciendo: 'Esto me lo tenían que haber enseñado antes'», apunta el presidente de APAVI. Y eso que deben invertir 12 horas, repartidas en dos jornadas, si se trata de hacerse con la parte del saldo que han dejado en la carretera, o 24 horas en cuatro días, cuando ya se han quedado sin el permiso de circulación. Por no hablar del desembolso a realizar, que oscila entre 215,26 y 405,22 euros. «Si va a por el carné y supera el teórico, tiene que hacer un ciclo adicional de cuatro horas, que le sale por otros 126,63 euros», puntualiza.

Las clases programadas, en todos los casos, tienen una parte común y otra específica, de acuerdo con la causa que haya acarreado la sanción para el automovilista. Velocidad, móvil y alcohol, recuerda el experto, siguen siendo «los tres pilares» sobre los que giran las infracciones más graves. Un profesor con formación específica se encarga de impartir el curso, que incluye una charla de una hora a cargo de un psicólogo e incluso la visita de alguna víctima de accidente.

Próximamente, el número de autoescuelas seleccionadas para insistir en esta materia se incrementará en la comunidad autónoma vasca. Así, Bizkaia sumará en la capital un nuevo centro especializado a los siete que ya prestan sus servicios en Bilbao (2), Durango, Getxo, Santurtzi, Zalla y Gernika. Lo mismo ocurrirá en Gipuzkoa, que hasta el momento suma cinco, y Álava, con dos. El objetivo, explica Íñigo Montenegro, es «mejorar el servicio».

La elección de las autoescuelas «no responde a que sean mejores o peores», aclara el portavoz de APAVI. Aunque sí deben cumplir «unos requisitos mínimos», la ubicación es la que determina la selección. ¿Por qué? Porque la ley establece que los conductores deben disponer de un centro de estas características cada 30 kilómetros, lo que explica, por ejemplo, que Barakaldo, superando los 100.000 habitantes, no cuente con este servicio y sí lo tenga Santurtzi, más alejado de Bilbao. «En la actualidad, el 97% de la población de Euskadi lo tiene», celebran las mismas fuentes.

Jesús Durán lleva diez años impartiendo clases a alumnos que han perdido puntos y el permiso para conducir. / Ignacio Pérez