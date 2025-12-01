Los vizcaínos tendrán descuentos en el transporte hasta el 20 de febrero tras aprobarse a la tercera el plan de la Diputación

Habrá descuentos en el transporte público vizcaíno a partir del 1 de enero y durarán, al menos, hasta el 20 de febrero. Los ciudadanos seguirán ... disfrutando de la gratuidad del billete para los menores de 14 años y de una bonificación del 40% para los títulos habituales y del 50% para el que usan los jóvenes. Así lo ha decidido por unanimidad este lunes el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), en una reunión que ha supuesto un alivio para la diputada general, Elixabete Etxanobe.

La máxima responsable foral había prometido públicamente ante las Juntas Generales que las medidas de incentivo continuarían mes y medio más, al margen de lo que hiciera el Gobierno central. A su juicio, era una compensación que las instituciones vizcaínas le debían a los ciudadanos, que no pudieron disfrutar el año pasado de estos descuentos durante ese medio centenar de jornadas. La rebaja en los abonos no se aplicó entonces en tiempo y forma por la propia lentitud burocrática del CTB, que requiere de algo más de 30 días para que una decisión así entre en vigor.

Ha tenido que ser a la tercera, pero Etxanobe ha conseguido sacar al fin adelante su plan, tras una primera intentona en la que la iniciativa no llegó ni siquiera a votarse y una segunda que acabó en el portazo de varios compañeros de partido. La diputada ha concitado, en esta ocasión, la unanimidad. Tanto del PSE como de los consejeros del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, en manos del PNV, que han disipado sus dudas y han avalado la propuesta. El documento es idéntico al que se presentó inicialmente, hace tres semanas.

En la anterior reunión, estos emisarios de Lakua dejaron a Etxanobe en minoría frente al PSE al no acudir a la cita por las «dudas jurídicas» que les generaba el plan. Tanto los socialistas como los delegados de la consejería de Noël d'Anjou vieron entonces reparos a sacar adelante los descuentos sin el paraguas del Gobierno central.

¿Qué ha cambiado desde entonces para que ahora socialistas y Hacienda hayan dado su plácet? El PSE cree que habrá decreto 'paraguas' desde Madrid. Y esto lo interpretan como un aval tanto jurídico como económico a los movimientos que haga el CTB.

Hacienda, por su parte, parece ahora convencida por un plan que, ya en su momento, Etxanobe acompañó de un informe jurídico firmado por los funcionarios encargados de velar por la legalidad en el seno del órgano mancomunado. Para el departamento dirigido por Nöel d'Anjou ha sido determinante «la voluntad» que han observado en el Ministerio de Transportes para prorrogar también en 2026 los incentivos. «La ayuda extraordinaria aprobada este lunes está alineada con los descuentos actuales y por lo tanto con el planteamiento del Gobierno central para el nuevo año», han asegurado desde la consejería.

Incertidumbre en Madrid

Con todo, hay que decir que Pedro Sánchez aún no ha comunicado públicamente qué hará el 31 de diciembre. El presidente tampoco sabe si un eventual decreto pasaría el filtro del Congreso, donde Junts amenaza desde hace unas semanas con bloquear las iniciativas del Ejecutivo. A pesar de ello, el PSE ha acudido al consejo del CTB de hoy convencido de que habrá ayudas estatales y que el Congreso sacará adelante un texto que sirva de paraguas legal. Los socialistas vascos son conscientes de que los descuentos son «muy favorables» para la ciudadanía, ya que suponen un ahorro y un descenso en el uso del coche contaminante.

La pregunta está ahora en si dará tiempo a que los descuentos entren en vigor el 1 de enero o habrá que esperar unos días. El texto ratificado hoy debe pasar un trámite de exposición pública de 30 días para la presentación de alegaciones. Si las hubiera, habría que responderlas y notificarlas. No se cumplirían los plazos, posiblemente por unos pocos días. El CTB tiene también la posibilidad de tramitarlo por la vía de urgencia, aunque también genera algunas dudas. En ese caso, todo sería más rápido y daría tiempo a que el año comience con los incentivos.