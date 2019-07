Un bombero jubilado de Bilbao culmina la vuelta a España en bicicleta: «Me siento más vivo» Vivó posa en Begoña nada más completar su hazaña. / Jordi Alemany Miguel Vivó, de 73 años, ha recorrido más de 4.000 kilómetros desde junio EVA MOLANO Domingo, 28 julio 2019, 19:22

El «señor Vivó», tal y como se titula el libro que repasa algunos de los capítulos más emocionantes de su biografía, es pura vitalidad. Tiene 73 años y desde que se jubiló a los 62 del cuerpo de Bomberos de Bilbao, donde ejerció durante cuatro décadas, tiene más tiempo para hacer cosas. Siempre practicó barranquismo, parapente, trekking en todas sus modalidades, esquí o incluso espeleobuceo. Compaginaba todas estas aficiones con su labor como funcionario, y trabajó en desastres como el del monte Oiz o las inundaciones de 1983. Al mediodía ha completado su última hazaña: la vuelta a España en bicicleta.

Su viaje terminó en la Basílica de Begoña, donde llegó a las 12.30 horas desde Vitoria, en la que fue su última etapa. «Me gusta viajar y las aventuras porque me siento más vivo», resume. Vivó ha realizado más de 4.000 kilómetros desde el 1 de junio a bordo de una bicicleta elétrica Haibike, en la que llevaba una tienda de campaña, chubasquero y calzado de respuesto. Pesaba algo más de 50 kilos. Sufre cáncer desde hace varios años y recibe tratamiento, así que lo único que le echa para atrás a la hora de viajar son las analíticas. Es uno de los fundadores de la asociación Bomberos Jubilados de Bilbao, y comenzó el viaje con una amiga, que tuvo que retirarse en Murcia, en Alcantarilla. Así que alquilaron una furgoneta, la trajo hasta casa, y después regresó al punto de partida para seguir con la ruta, recorriendo, cada día, entre 80 y 100 kilómetros, a razón de unos 20 por hora. Le han pillado días de calor horroroso, como en Puente la Reina.

Ha dormido, sobre todo, en albergues para peregrinos del Camino de Santiago, campings, o con la tienda en el campo, aunque ha visitado muchos parques de bomberos, que, como manda el código de honor, le han acogido estupendamente. Ha estado en los de Barcelona, Igualada, Lerida, Barbastro y en otro de Alicante. «He pasado muchas noches allí, en gimnasios, y hasta me han invitado a cenar con ellos». Excepto el sábado, cuando llegó al parque de Bomberos de Vitoria.

Mal recibido en el parque de Bomberos de Vitoria

«Me dejaron entrar, pero casi ni me han saludado. Les pedí un sitio para pasar la noche y salió un oficial y me dijo que la norma no lo permitía, que lo iba a consultar con el ejefe, y se marchó. Me dejaron allí tirado, empapado, lloviendo. Tuve que dormir debajo de un puente de una autopista. No les hubiera costado nada dejarme quedarme en un rincón en el gimnasio o en el garaje. Es acojonante, llego a mi tierra y me tratan peor que en cualquier otro sitio», se queja. Su cuadrilla ha ido esta mañana a recibirle. Ha forjado amistades de lo más interesantes: otros bomberos viajeros, marineros, escritoras... Dentro de dos semanas, se marchará a hacer parapente en Eslovenia durante dos semanas. «Tengo dos hijos de 52 y de 47 años, así que ya puedo hacer lo que quiera».

Hace tres años, se embarcó en un viaje en velero por el Mediterréano hasta Grecia que duró siete meses. El año pasado, recorrió en moto el Sudeste asiático durante tres meses. Otra de sus aventuras fue camperizar la furgoneta y viajar desde Tarifa a Cabo Norte, recorriendo 26 países. Ahora está pensando si realizar una ruta con el transiberiano, el transmongoliano y el transmanchuriano, y en ir a Sudamérica.

Su ritmo de vida también le ha costado más de un disgusto. En 2014 sufró un accidente de parapente en Punta Galea, y fue rescatado por sus compañeros, y tres meses después, en junio, otro en la localidad de Montánchez (Cáceres) le dejó herido de gravedad. Fue evacuado en helicóptero sanitario al hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Tuvo que estar tres meses sin moverse de la cama. El año pasado, cerca de Nom Pem, la capital de Camboya, también tuvo un accidente de moto al cruzársele un perro, por lo que tuvo que estar 15 días en una clínica de la capital, donde le operaron. «Salí volando y no me maté de milagro». «Hemos vivido como cinco vidas», relata un amigo suyo, también bombero jubilado. «Si nos muriéramos mañana, sería una pena porque nos queda mucho que disfutar, pero hemos vivido intensamente».