Es la hora del desayuno en el hotel Ibis Budget de Arrigorriaga, donde se alojan la mayoría de los afectados por el terrible incendio que se desató la tarde del viernes en el número 5 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri, y que obligó también a expulsar por seguridad a los habitantes de sus viviendas en los bloques 1 y 7. Es un pequeño hotel familiar en un polígono, con habitaciones básicas con un pequeño servicio interior, que frecuentan obreros de paso que se mezclan ahora con señoras en bata y en pijama, niños pequeños, jóvenes que apuran el desayuno antes de irse a estudiar y otros basauritarras que han tenido que reincorporarse al trabajo. Ya no tiene casa, pero la vida sigue. El siniestro, que al parecer se originó en el semisótano de la trasera del inmueble por causas que aún se investigan, calcinó el bloque en cuestión de segundos y provocó que Carlos, un joven de 41 años de origen venezolano que se hallaba en el tercer piso del 5, falleciera tras arrojarse al vacío al intentar huir de las llamas. 35 personas no pueden regresar a sus casas. Algunas se quedan con familiares, pero la mayoría pernoctan desde la una de la mañana del sábado en los hoteles de la cadena citada.

Protección Civil les lleva comida y cena. Mañana, jueves, tendrán que desplazarse a otro hotel, aunque aún no sáben a cuál. «Estamos histéricos. No sabemos dónde dormiremos el fin de semana ni hasta cuándo viviremos en un hotel», relata Antonio Salazar Fernández, que residía en el 1 desde hacía tres lustros, a punto de salir a poner la lavadora en una lavandería. «Nos dejaron coger muy poca ropa y hay que lavarla» explica. Es el padre de Keren, la madre de los niños que fueron rescatados por los Bomberos en el número 5, y que lleva sin dormir desde entonces.

«Fui yo quien les llamé. Pasó un hombre diciendo que salía humo del portal. Mi hija pegaba muchos gritos. Me decía: papá, papá, sácame de aquí, que tú puedes. Cogí extintores y una manguera de emergencia. No podía ni verla, de todo el humo que había», recuerda todavía con el susto en el cuerpo. Los vecinos aguardan un largo realojo que funcionarios municipales ya han confirmado en petit comité. Los residentes en el 5 no podrán regresar más, y se da por hecho que tampoco podrán hacerlo los del resto de bloques, que llevan 40 años fuera de ordenación y por lo tanto, sin admitir obras estructurales. El Ayuntamiento asegura que los vecinos tendrán plaza en un hotel el tiempo necesario. Ahora mismo no hay pisos públicos para realojar a todos, aunque el Departamento de Vivienda está estudiando el parque que podría estar disponible a corto plazo.

A las familias propietarias que tienen un seguro de vivienda les han recomendado que tiren de póliza y busquen un alquiler mientras se van solucionando las cosas. De hecho, está prevista de la visita de los peritos a las viviendas. El problema es que prácticamente no hay oferta, relata Sandra Londoño, que compró su vivienda en el número 7 de Kareaga Goikoa hace 23 años.

«Recuperar la normalidad»

Trabaja como auxiliar de enfermería en Osakidetza cuando la llaman y su marido en un taller. Todavía sigue pagando una mensualidad de 500 euros por su piso, –les quedan 100 cuotas de hipoteca– además de la letra del coche y de los estudios de sus dos hijos. Necesitan alquilar algo y el panorama está complicado. Ya han vistado dos inmobiliarias y le han dicho que la lista de espera es tremenda. «Necesitamos uno por menos de mil euros al mes, con al menos dos habitaciones y cerca del metro para poder ir a trabajar» dice desesperada. «Un techo donde dormir y recuperar la normalidad, no podemos estar de hotel en hotel. Si me llaman para trabajar tengo que salir pitando, mis hijos tienen que estudiar...».

El Ayuntamiento tenía previsto el realojo de todos los habitantes de estas viviendas en otro bloque, pero el proceso se fue dilatando. Aunque el pleno respaldó la operación en mayo, aún quedaban años para que las nuevas viviendas estuvieran listas.

