Satisfacer la demanda de vivienda exigiría levantar 6.500 pisos al año durante un cuarto de siglo. Sin embargo, se levantan de media 5.000. ... Ante el incremento de hogares en los que vive solo una persona, y por ende la menor salida al mercado de viviendas, hay voces que entienden que deberían implantarse otras medidas para ampliar la oferta en vez de fiar el aumento del parque solo a la nueva construcción.

«Tenemos que pensar qué tipo de planificación queremos a futuro, porque no podemos ir artificializando el suelo», advierte Roberto San Salvador del Valle, director de la cátedra Deusto Cities Lab. En ese sentido, subraya que «en Euskadi hemos urbanizando un 15% más de suelo desde 1981, cuando la población no ha crecido un 15%», sino un 4,6%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es necesaria, en su opinión, «una mirada al futuro», en el que puede que haya «más gente que quiere vivir sola», para hacer que «la realidad se adecúe a algo sensato». Subdividir viviendas es una de las opciones que plantea, porque «hay personas viudas que se quedan en pisos en los que han estado viviendo cinco o seis personas».

Se trata de una posibilidad que también defiende José Manuel González, presidente del Colegio de los agentes de la propiedad inmobiliaria (apis) de Bizkaia. «Construir es largo y costoso, y poner en marcha un suelo finalista encarece la promoción, cuando hay viviendas grandes que se pueden dividir en dos, locales comerciales que no lo van a volver a ser nunca…», detalla.