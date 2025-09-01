El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EC

«Hay viviendas grandes que se pueden dividir en dos»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:54

Satisfacer la demanda de vivienda exigiría levantar 6.500 pisos al año durante un cuarto de siglo. Sin embargo, se levantan de media 5.000. ... Ante el incremento de hogares en los que vive solo una persona, y por ende la menor salida al mercado de viviendas, hay voces que entienden que deberían implantarse otras medidas para ampliar la oferta en vez de fiar el aumento del parque solo a la nueva construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Hay viviendas grandes que se pueden dividir en dos»

«Hay viviendas grandes que se pueden dividir en dos»