Vista Alegre cierra la mejor feria «de los últimos 30 años» por el impulso de los jóvenes

Un éxito artístico y de público. La última feria taurina de Bilbao se ha saldado con una fuerte respuesta de espectadores y superado «todas las ... expectativas» hasta convertirla, según Jon Bilbao, administrador general de Vista Alegre y concejal de Regeneración Urbana, «en la mejor de los últimos 30 años».

Los números hablan bien a las claras de que Bilbao ha salvado la peor de las incertidumbres y ganado el 'match ball' con que se presentaba la actual temporada al rebasar los 42.000 espectadores. En un momento, además, de enormes complicaciones, según el concejal socialista, ya que ha dejado atrás a la feria de Málaga, que se presentaba como una gran amenaza. «Todos los días se han visto grandes cosas. Hay afición y relevo generacional», se felicita.

Sin llegar a superar las cifras del ejercicio anterior, Bilbao ha sacado pecho al atraer proporcionalmente a una cantidad de público mayor a la de los últimos ejercicios, pese a programar solo seis festejos, tres menos de los habituales. De hecho, la asistencia media ha rozado los 7.000 espectadores diarios frente a los entre «5.000 y 5.500» de ediciones precedentes.

Un incremento que se justifica en buena parte también por la fuerte afluencia de jóvenes menores de 25 años a un coso que presentó los carteles más redondos y arriesgados de los últimos años. La regeneración de los tendidos ha agradecido la presencia de un público juvenil, que ha crecido por encima del 30%, según datos facilitados por el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Salvo el lunes, que se abrió con la novillada y presentó la entrada más triste y floja, con apenas 2.000 espectadores, el resto de la feria fue de menos a más. Ya el encaste de los astados de la siempre fiable ganadera vizcaína Dolores Aguirre, donde brilló Damián Castaño, atrajo a más de 4.000 personas.

A partir del miércoles, todo fue para arriba, ya que 'Tapaboca', el primer toro indultado en la historia de Vista Alegre y el buen hacer de Borja Jiménez, congregaron a casi 6.000 espectadores. El jueves y viernes se doblaron estas cifras con casi 13.000 seguidores cada día, que rozaron el lleno (el aforo de la plaza es de 14.871) pese a la ausencia de Morante de la Puebla, al que reemplazó con un gran tirón el riojano Diego Urdiales. El sábado, pese al pinchazo de la ganadería de Fuente Ymbro, el coso de Martín Agüero volvió a concentrar a más de 5.000 aficionados.

En total, según Jon Bilbao, la feria ha reunido a más de 42.000 espectadores. A lo que ha contribuido, sin duda, según Bilbao, el arreón de los abonos, que aumentaron un 20%, merced al interés, de nuevo, de los aficionados más jóvenes, que aprovecharon la oferta de precios reducidos. «Se ha apreciado a lo largo de toda la semana», argumenta.

La respuesta del público demuestra , en opinión del corporativo, la fortaleza del público bilbaíno, sobre el que había ciertas dudas por la reducción de los festejos. «Pero el balance no ha podido ser más positivo. Se ha demostrado que se pueden seguir haciendo buena cosas e ir a más», esgrime.

El administrador general reconoce que las tres salidas a hombros (Roca Rey, Diego Urdiales y Borja Jiménez), los dos toros de vuelta al ruedo y el indulto de 'Tapaboca' han elevado el ánimo de un público que vuelve a disfrutar como en los mejores tiempos. «Todos los días, salvo el sábado, que la corrida resultó floja, se ha salido por la puerta grande, se ha indultado a un toro y ha habido dos o tres toros que han dado la vuelta al ruedo», reitera.