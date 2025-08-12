Las visitas a los centros de interpretación de Bizkaia caen un 12% en un año

En los primeros seis meses del año, un total de 20.860 personas han visitado los centros de interpretación -también llamados 'parketxes'-de los parques ... naturales de Bizkaia, un 12% menos que el pasado ejercicio, cuando se contabilizaron 23.733 usuarios. El 69% de las visitas se produjeron entre semana, mientras que 6.410 personas se acercaron a estos equipamientos forales en días festivos, puentes o fines de semana. De los tres centros, el más visitado ha sido Gorbea, con 8.062 personas, seguido de Armañón (6.764) y Urkiola (6.034).

Como suele ser habitual, la mayoría de las personas que acudieron a estos espacios fueron alumnos de los centros escolares que forman parte de los grupos educativos creados para dar a conocer los atractivos de estos enclaves naturales de manera didáctica. Los datos que ha dado a conocer este martes la Diputación así lo confirman. En el primer semestre de 2025, 8.873 estudiantes han participado en los itinerarios didácticos organizados por el Gobierno foral. «Los parketxes se consolidan como espacios claves para la sensibilización ambiental», sostiene Arantza Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura. El objetivo de estos recorridos es conocer de forma «práctica y educativa» los valores «naturales y culturales de los parques del territorio, siendo el euskera la lengua predominante». El parque de Urkiola fue el que más alumnos acogió con 3.180 visitas.

Perfil de usuarios

El perfil de usuario que pese a no ser estudiante se ha acercado a los centros de interpretación es el mismo que el de los últimos año. Más de 3.900 personas han llegado a estos recintos acompañadas de grupos organizados, como asociaciones, colectivos o excursiones guiadas y cerca de 8.036 han acudido a título personal o en pequeños grupos de amigos o familiares. Asimsimo, en Armañón y Urkiola la mayor parte de los visitantes procedía de algún municipio de Euskadi, especialmente de Bizkaia. Con una franja de edad entre los 30 y 60 años, suelen llegar acompañados de familia, parejas o amistades.

El caso del Gorbea es diferente. Según los datos que maneja la Diputación, aunque sigue predominando la presencia de vizcaínos, se observa una mayor afluencia de turistas de otras comunidades autónomas del país. Además, los que más acuden a este centro de interpretación son parejas. «Seguimos trabajando para que esta red sea cada vez más accesible, cercana y enriquecedora para toda la ciudadanía», concluye Atutxa.