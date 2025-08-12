El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 69% de las visitas a los parketxes se concentran en días laborables. Adobe

Las visitas a los centros de interpretación de Bizkaia caen un 12% en un año

En el primer semestre de 2025, los parques naturales han registrado 20.860 usuarios, siendo Gorbeia el enclave con mayor afluencia

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 12 de agosto 2025, 11:16

En los primeros seis meses del año, un total de 20.860 personas han visitado los centros de interpretación -también llamados 'parketxes'-de los parques ... naturales de Bizkaia, un 12% menos que el pasado ejercicio, cuando se contabilizaron 23.733 usuarios. El 69% de las visitas se produjeron entre semana, mientras que 6.410 personas se acercaron a estos equipamientos forales en días festivos, puentes o fines de semana. De los tres centros, el más visitado ha sido Gorbea, con 8.062 personas, seguido de Armañón (6.764) y Urkiola (6.034).

