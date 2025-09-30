La visita sorpresa de Pimpinela a una residencia de Bilbao

Silvia Osorio Martes, 30 de septiembre 2025, 08:03 Comenta Compartir

Los mayores de la residencia foral IMQ Igurco Zorrozgoiti no olvidarán fácilmente el pasado 16 de septiembre. El plan de Sandra Dolara, técnica sociocultural del centro ubicado en el barrio bilbaíno de Zorroza, salió al dedillo. Que ni pintado. Los mismísimos Pimpinela sorprendieron a los residentes con una visita antes de su concierto en el Palacio Euskalduna que les dejó maravillados y que puso de relieve que, en ocasiones, a pesar de la fama, muchos artistas tienen un gran corazón.

El dúo argentino, formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, interpretó canciones tan conocidas como 'Olvídame y Pega la Vuelta', que muchos de los presentes se sabían a la perfección. Otros simplemente la tatareaban. Pero daba lo mismo: además de los cánticos a coro hubo risas, autógrafos, fotos, pero sobre todo, mucha ternura.

Los dos cantantes derrocharon simpatía y dulzura a raudales con los ancianos. «Cuando llegas a ellos, te das cuentas de que te regalen unas horas de su vida no les supone demasiado», explica la profesional y artífice de la idea. Los asistentes al 'mini-concierto' privado no cabían en sí de gozo. Para muchos se trata de canciones que han marcado sus vidas, muy significativas. Los hermanos Galán se entregaron al máximo y su público, cómo no, salió encantado. «Fueron majísimos. Fue increíble verles las caras. No se lo creían. Preguntaban si eran los de verdad», señala Dolara.

¿Y cómo se orquestó la visita? El área sociocultural del centro trata de animar a los usuarios con actividades originales que les supongan un bálsamo de aire fresco. La responsable del departamento se percató de que Pimpinela actuaba en Bilbao el pasado 16 de septiembre y se le encendió la bombilla. «Pensé que tendría que ser la bomba. Solemos hacer terapias musicales y vemos que les vienen muy bien. Y pensé que Pimpinela son muy conocidos y con sus canciones han marcado muchas vidas».

Planta por planta

Así se puso manos a la obra: conseguir contactar con el dúo. Sin embargo, tenía claro que no quería recurrir a la vía más habitual, contactar con la agencia de representación. «He llamado a otros artistas y siempre dicen que no. Sé que el 'no' ya lo tienes, pero en este caso quería hacer algo más», explica. Así, contactó a través de Instagram con el hijo de Joaquín Galán, Francisco. Le mandó un mensaje privado a través de esta red social y sus palabras le tocaron la fibra, ya que le contestó de forma casi inmediata.

«Le dije que eran personas muy especiales, que queríamos brindarles un momento muy bonito, único... Yo creo que llegué a su corazón», destaca esta profesional. Francisco le envió su respuesta con el contacto de la agencia de representación. Ella les llamó y también respondieron. «Me dijeron que no tenían mucho tiempo en su visita a Bilbao, pero que lo iban a hacer».

Finalmente, Lucía y Joaquín lograron hacer encaje de bolillos y se presentaron en la residencia IMQ Igurco Zorrozgoiti solo dos horas y media antes de su actuación en el Euskalduna. De ahí, se marcharon directos al concierto. Fueron unas dos horas llenas de sentimiento y emoción. Después de cantar junto a los mayores que pudieron acudir a la sala donde tuvo lugar la visita, la cantante argentina anunció su deseo de ir, planta por planta, y saludar a los usuarios que por su situación de salud no pudieron disfrutar de la sorpresa. «Preguntaron uno a uno qué tal estaban, por su situación, hablaron de tú a tú con todos. Fue súperemocionante».

