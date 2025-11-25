La visita sorpresa del cantante de Fórmula V a una residencia de Bilbao Paco Pastor, voz del emblemático grupo y de canciones como 'Eva María se fue' o 'Tengo tu amor', pasó una tarde con los usuarios del centro IMQ Igurco Zorrozgoiti

«Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas...». Para quienes alcanzan ya una determinada edad, temas como 'Eva María se fue' forman parte del cancionero popular de toda una vida. En el IMQ Igurco Zorrozgoiti, esta canción, así como otras tan emblemáticas como 'Tengo tu amor' o 'Vacaciones de verano', auténticos himnos en los años 60 y 70, volvieron a sonar este lunes.

Paco Pastor, la mítica voz de Fórmula V, que se encuentra en plena gira por España, hizo una parada muy especial en Bilbao. Actuaba en el Teatro Campos Elíseos pero tuvo tiempo para hacer una visita sorpresa a los usuarios de este centro foral ubicado en el barrio bilbaíno de Zorroza. «Hemos vivido una mañana que difícilmente olvidaremos», señala Sandra Dolara, una de las dos técnicas socioculturales de la residencia.

Fórmula V, un grupo madrileño de pop español formado en 1967, comenzó con Paco Pastor, Antonio Sevilla, Mariano Sanz, José Villar «Chefo» y Joaquín de la Peña «Quino». Pastor es quien sigue cantando los éxitos del grupo. De hecho, en este 2025 celebra nada menos que su 55 aniversario sobre los escenarios.

Desde el primer momento, el artista llenó centro de emoción, cercanía y recuerdos. Los residentes, las personas usuarias del centro de día, familiares y profesionales, que no sabían nada disfrutaron de un concierto inolvidable. Han sonado esas canciones que han marcado a toda una generación: Cada acorde de canciones tan míticas como 'Cuéntame' o 'En la fiesta de Blas' despertaron todo tipo sonrisas, aplausos y mucha nostalgia.

Paco Pastor, firmando autógrafos.

Pero su visita fue mucho más que música. Durante el encuentro, Paco interactuó con los usuarios y respondió a sus preguntas, compartiendo anécdotas llenas de humanidad y sentido del humor y mostrándose muy cercano. Además, desveló algunos secretos como 'Eva María' estuvo a punto de tener otro nombre, pero que finalmente fue un homenaje improvisado a la prometida de uno de los miembros del grupo, que se llamaba Eva.

Secretos y anécdotas

También recordó cómo, siendo muy joven, vendía galletas Cuétara puerta a puerta para poder comprarse sus primeros instrumentos, o cómo vivió la sorprendente experiencia de hacerse famoso en Latinoamérica. También confesó que se le cae «la baba» con sus nietos.

«Para las personas mayores que viven en la residencia, este tipo de visitas suponen un verdadero regalo: estimulan la memoria, despiertan emociones positivas, fomentan la socialización y llenan su corazón de ilusión y motivación. Los recuerdos se han entrelazado con vivencias nuevas… y ese es un impacto que perdura», explica la profesional del centro y precursora de la iniciativa.