La violencia vicaria se cobra la vida de tres menores, entre ellos una bilbaína El asesinato de Eva conmocionó a la sociedad vizcaína el pasado mayo

Alba Cárcamo Martes, 25 de noviembre 2025, 00:43

Eva era encantadora, una buena estudiante, algo introvertida y amante de la cultura japonesa. Solo tenía 13 años cuando su padre la mató a sangre fría, el pasado 30 de mayo, en su domicilio del barrio bilbaíno de Larraskitu. Lo hizo después de discutir con su mujer, de la que estaba en trámites de separación. A ella también la atacó con un cuchillo, pero logró zafarse. Después se suicidó.

«Lo ha hecho porque no quería volver con él y entonces decidió provocarle el mayor dolor que una madre puede sufrir», explicaron entonces fuentes de su entorno. Ese daño tiene nombre propio. Es la violencia vicaria, la forma más perversa que utilizan los maltratadores para infligir dolor a sus víctimas.

Pedro Gonzalo C. no aceptaba la inminente ruptura. En los últimos días habían estado haciendo maletas y sacando cosas del piso y, un mes antes, llegó a acudir la Policía a la vivienda por un episodio de violencia de género, pero la mujer no quiso testificar contra el padre de su hija. Solo quería poner fin ya a la convivencia.

Pero, por inhumano que pueda parecer matar a una niña, a tu propia hija, el de Eva no es el único infanticidio cometido este año en el marco de la violencia de género. Son tres los menores de edad que han muerto a manos de las parejas o exparejas de sus madres. En 2024, el año más negro, las víctimas ascendieron a nueve y, desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse los niños asesinados, son ya 65.

La primera víctima de este 2025 fue Nadia, de 5 años, que murió a manos de la expareja de su madre en Llano de Brujas, Murcia. La pequeña, en realidad, era hija biológica de una prima de Ramona, que se hizo cargo de ella desde su nacimiento. Entonces ya estaba con Jesús, convivencia a la que puso fin en el verano de 2024 después de casi una década. Él recogió el 1 de abril a la menor para pasar la tarde con ella, algo habitual. La administró pastillas mientras iban en el coche. «La niña ya está en el cielo», le dijo a la madre tras llamarla por teléfono. Los sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ya había estado en prisión, tras sendas condenas en 2010 y 2014 por amenazas en el ámbito de la violencia familiar.

El tercer caso se produjo en la madrugada del 25 de junio en Algamesí, Valencia. El pequeño Samuel, de 2 años, falleció junto con su madre, asfixiado por su padre. La familia asegura que existían malos tratos previos, pero que Alejandra, a la que apuñaló hasta la muerte, no había denunciado por miedo.