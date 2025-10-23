El viento azota Loiu: 300 pasajeros regresan a Barcelona por segunda vez

El intenso viento, con rachas de fuerza variable, está causando problemas en la mañana de este jueves en el aeropuerto de Bilbao. Dos vuelos han ... tenido que regresar a Barcelona sin poder tomar tierra en 'La Paloma'. Se da la circunstancia de que a bordo viajaban unos 300 pasajeros que en la noche de ayer tampoco pudieron aterrizar en Loiu por culpa del aire de cizalladura.

Estos viajeros habían despegado de Alicante e Ibiza en dirección a Bizkaia pero a las 22.15 y a las 22.55 fueron desviados a Barcelona al no poder aterrizar en Bilbao. Han pasado la noche en la capital catalana y, cuando todo parecía que se iba a solucionar con dos vuelos fletados 'ex profeso' para dejarles en 'La Paloma', las aeronaves se han tenido que dar la vuelta para volver a la ciudad condal. A esta hora se trabaja para buscar una salida.

Son por ahora los dos únicos vuelos desviados, pero posiblemente puedan anularse más operaciones ya que el viento está siendo un quebradero de cabeza para los pilotos.

Ampliar El avión en el que viajó el equipo del Qarabag, en Loiu. Asier de Prado @spotting_bio

El último avión en entrar ayer en Loiu en mitad del vendaval fue el 'Boeing 767' que llegaba de Baku para recoger al equipo del Qarabag, que cayó derrotado en San Mamés. El aparato, un robusto avión de doble pasillo, fue zarandeado por el viento, pero pudo finalmente salir y se llevó a la expedición azerí de vuelta a casa al borde del final del horario operativo de 'La Paloma'. Despegó a las 00.53 horas. Dos minutos más tarde y no podrían haber salido.