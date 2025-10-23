El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El viento azota Loiu: 300 pasajeros regresan a Barcelona por segunda vez

Sus vuelos de Alicante e Ibiza fueron desviados a la capital catalana ayer por la noche y las aeronaves que les traían hoy al aeropuerto vizcaíno han tenido que regresar a El Prat

Josu García

Josu García

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:03

El intenso viento, con rachas de fuerza variable, está causando problemas en la mañana de este jueves en el aeropuerto de Bilbao. Dos vuelos han ... tenido que regresar a Barcelona sin poder tomar tierra en 'La Paloma'. Se da la circunstancia de que a bordo viajaban unos 300 pasajeros que en la noche de ayer tampoco pudieron aterrizar en Loiu por culpa del aire de cizalladura.

