De visita en el barrio de Arangoiti, durante su mandato como alcaldesa.

La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao

El historiador Mikel Urquijo presenta la biografía de una figura que rompió moldes (fue la primera ingeniera de España) a la vez que defendía relegar a las mujeres al hogar: «Tuvo una fidelidad política absoluta al régimen»

Carlos Benito

Carlos Benito

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:58

Cuando uno repasa la vida de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao entre 1969 y 1975, tiene a veces la impresión de estar leyendo ... sobre dos personas distintas. Por un lado, está la mujer que rompió muchos moldes a lo largo de su vida e hizo cosas impensables para la inmensa mayoría de las españolas: fue la primera ingeniera del país y también la primera mujer que condujo un tren, ya en su juventud viajaba de aquí para allá para dar mítines y conferencias y, más tarde, ocupó importantes cargos institucionales en un mundo abrumadoramente masculino (por supuesto, también fue la primera al frente del Ayuntamiento de una capital de provincia). Pero, a la vez, siempre defendió una ideología de ultraderecha poco generosa con las mujeres, para las que planteaba un destino inexorable como esposas, madres y guardianas del hogar y de la fe.

